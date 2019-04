Măsuri fără precedent pentru românii din străinătate "Sambata am fost la Iasi, orasul despre care Nicolae Iorga spunea in 1937 ca "este mai mult decat o ilustra capitala a Moldovei'. Am avut discutii foarte interesante si aplicate cu reprezentantii mediului de afaceri local care mi-au impartasit atat ideile, parerile si solutiile pe care le au pentru dezvoltarea afacerilor, precum si problemele cu care se confrunta. Una din problemele comune ridicate de acestia a fost lipsa fortei de munca. Tocmai pentru ca aceasta este o problema cu caracter general, intalnita pe intreg teritoriul Romaniei, precum si in alte tari europene, vreau sa ii asigur… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

