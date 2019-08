Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsitul acestei saptamani se anunta plin de evenimente culturale si sportive la nivelul judetului Satu Mare. Avand in vedere amploarea manifestarilor, este firesc sa existe masuri pentru prevenirea și pastrarea ordinii și siguranței publice. Ca de fiecare data, Jandarmeria Satu Mare participa activ…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anuntat, luni, ca s-au dispus verificari la Sectia 1 Politie din municipiul Galati, fiind vizati cei doi politisti acuzati ca nu au acordat ajutor fetei de 14 ani violate, dar si seful sectiei.

- In urma cu cateva zile, un cetațean din Alba Iulia s-a ranit dupa ce a cazut cu piciorul intr-o gaura aparuta in puntea podului din apropierea parcului de joaca de la Electrica. Podul și puntea sunt intr-o stare avansata de degradare de luni bune, dar pana in momentul de fața s-a intervenit superficial…

- Daniel Oprița, noul antrenor de la CSA Steaua, ia masuri drastice la echipa Armatei in cursa spre promovarea in Liga 3. Daniel Oprița și secunzii Iulian Miu și Ștefan Nofitovici au condus in weekend o ședința de pregatire, iar la final au decis sa renunțe la 11 jucatori. Dupa antrenament, antrenorii…

- Carmen Bruma s-a revoltat, intr-o postare de Facebook, din cauza unei promovari defaimatoare la adresa sa. Vedeta se apara, spunand ca altcineva ii folosește numele pentru a-și promova afacerea.

- Zeci de mii de studenti si profesori au iesit pe strazile Braziliei, intr-un protest major fata de ceea ce acestia numesc asaltul presedintelui de extrema-dreapta Jair Bolsonaro asupra educatiei, potrivit The Guardian.