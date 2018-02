Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența Constanța a decis restricționarea accesului in unitate in unele secții, stabilind un program strict de vizita in alte secții, din cauza numarului crescut de viroze și infecții respiratorii aparute in ultima luna la nivel national dar și local, și, la recomandarea Direcției…

- Ca urmare a numarului crescut de viroze si infectii respiratorii aparute in ultima luna la nivel national dar si local, si, la recomandarea Directiei de Sanatate Publica Constanta, conducerea SCJU ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta a luat mai multe hotarari in privinta accesului vizitatorilor in incinta…

- Directia de Sanatate Publica Galati a solicitat tuturor spitalelor din judet sa ia masuri preventive si restrictive pentru a stopa cresterea numarului cazurilor de gripa si a celorlalte afectiuni respiratorii. Masurile trebuie luat cat mai urgent si sunt cerute dupa ce si in judetul Galati s-a intensificat…

- Nu sunt cazuri noi de gripa la Institutul Regional de Oncologie din Iasi, a declarat, astazi, pentru postul nostru de radio, managerul, Mirela Grosu. Ea a mai spus ca in prezent 11 bolnavi din spital au fost diagnosticati cu gripa, in unele cazuri de tip AH1N1. Mirela Grosu a confirmat ca o pacienta…

- Manifestarile care ar trebui sa le dea de gandit parintilor includ febra foarte mare, dureri musculare, dureri de cap sau lipsa poftei de mancare. „Ultimele garzi au fost foarte aglomerate, mai mult de jumatate dintre cazuri au reprezentat viroze respiratorii", a precizat dr. Tamara Solange Rosu, medic-sef…

- In intervalul 22-28 ianuarie, in Dambovita, au fost diagnosticate 672 de infectii acute ale cailor respiratorii superioare, din care 16 cazuri spitalizate si 139 de pneumonii, pentru 6 dintre cazuri fiind necesara internarea.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 22 Constanta Tulcea in curba catre Cogealac. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului in curba si s a rasturnat cu masina pe camp. In accident a fost ranita nora conducatorului auto care a fost transportata la Spitalul Clinic Judetean…

- De la inceputul anului pana in prezent au fost inregistrate, in Alba, 824 de cazuri de pneumonii și 4.647 de cazuri de IACRS – infecții acute ale cailor respiratorii superioare, iar in ultimele saptamani numarul acestora a fost in creștere. In acest context, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba transmite…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta scoate din conturi intre 140.620 si 2.294.800 de lei in vederea "Achizitiei de materiale sanitare pentru Clinica de Chirurgie Cardiovasculara 1 lot ldquo;. Potrivit anuntului de participare, se va incheia un acord cadru cu un singur operator economic, pe…

- Actorul nu se poate lipsi de propria-i mașina, pe care o conduce și la 78 de ani. Alexandru Arșinel are interzis la șofat, dar nu ține cont de acest lucru. Dupa infarctul suferit in urma cu aproximativ o luna, actorul ar fi trebuit sa respecte cu sfințenie sfaturile medicilor. Pe care insa le-a ignorat!…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Iasi, diagnosticat cu gripa, a murit, acesta fiind cel de al patrulea deces inregistrat din cauza gripei in acest sezon, potrivit Mediafax, citat de Romania TV.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT a realizat raportul privind…

- Conform medicilor de la Spitalul Judetean Constanta, mamica a ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, in numai 5 minute fiind dusa in sala de operatii. Se pare ca femeia a suferit o ruptura a uterului in timpul nasterii la spitalul privat.

- O tanara care a ales sa isi aduca pe lume copilasul la un spital privat din municipiul Constanta a murit astazi la scurt timp dupa ce a nascut. Potrivit unor surse victima ar fi nascut normal desi in urma cu ceva timp a adus pe lume un copilas prin cezariana. In timpul interventiei de astazi ar fi suferit…

- Barbatul, in varsta de 32 de ani, a fost gasit vinovat pentru lovituri cauzatoare de moarte, fiind gasit raspunzator pentru moartea lui Valentin Baicoianu, domiciliat in judetul Ialomita. Va reamintim ca Valentin era din Slobozia si fusese la Neversea impreuna cu niste prietene. Dupa ce…

- La aproximativ trei luni de la un cumplit accident rutier ce a avut loc in apropiere de localitatea Cuza Voda judetul Constanta, una dintre victimele care a scapat cu viata a decedat pe un pat de spital. Este vorba despre Viorel Popescu, care a ajuns atunci in stare foarte grava la Spitalul Clinic Judetean…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica anunta, joi, ca a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal, la un baiat de 15 ani, din judetul Salaj, nevaccinat antigripal. Potrivit Centrului National de Supraveghere…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica anunta, joi, ca a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal, la un baiat de 15 ani, din judetul Salaj, nevaccinat antigripal.

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova a ramas fara curent, miercuri dupa-amiaza, timp de aproximativ o jumatate de ora. Medicii au ramas blocati in salile de operatie fara sa isi poata desfasura activitatea, iar alte persoane au ramas in lift, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova a ramas, miercuri dupa-amiaza, de mai bine de 20 de minute, fara alimentare cu energie electrica, in urma unei pene majore de curent. „Nu știm cauza exacta, așteptam sa ne spuna specialiștii despre ce este vorba”, a declarat Cristina Geormaneanu, purtator…

- Momente dramatice la aceasta ora, în localitatea Nicolae Balcescu dn județul Constanța. O femeie aflata în ultima luna de sarcina a nascut direct în hazna! Femeia s-a dus la toaleta și fara sa își dea seama a nascut copilul. Echipajele de salvare au intervenit prompt…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina, miercuri, in localitatea constanteana Nicolae Balcescu, familia unei tinere in varsta de 20 de ani anuntand ca aceasta a nascut in toaleta din curte, scapand copilul in hazna. Potrivit primelor…

- Iata 6 cauze ale respiratiei urat mirositoare la care nu te-ai fi gandit. 1. Medicamente Nu medicamentul in sine duce la respiratia urat mirositoare, ci unul dintre efectele lui secundare. Cele mai multe dintre medicamente usuca gura, iar o gura uscata, fara saliva, miroase urat.…

- Regimul de la Teheran a interzis predarea limbii engleze in scolile primare din Iran, in contextul in care ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem iranian, a afirmat ca invatarea din copilarie a acestei limbi deschide calea unei "invazii culturale" occidentale.

- Premiera la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta SCJU Cea mai mare unitate sanitara din Dobrogea si a actionat in instanta un fost manager. Este vorba despre Danut Capatina, trimis in judecata in mai multe dosare de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie. Cauza in care SCJU l a chemat…

- Imbolnavirea prin infecții respiratorii acute, cea mai fecventa afecțiune, a fost mai scazuta in ultima perioada, arata datele Direcției de Sanatate Publica Timiș. Peste 1.000 de persoane s-au prezentat la medic, in saptamana precedenta, acuzand cefalele, dureri in gat, nas infundat și secreții nazale,…

- Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei prea mari și a lovit o alta mașina care circula regulamentar. Sase persoane au fost ranite in accident. Unul din cei sase raniti este in coma, iar celelalte cinci persoane au multiple fracturi.…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta face cunoscut programul unitatilor sanitare publice din judetul Constanta care vor asigura asistenta medicala de urgenta, in perioada Sarbatorilor de Craciun si Anul Nou 23 26.12.2017 si 29.12.2017 03.01.2018 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta a concesionat catre o asociere de firme inclusiv unele servicii de pompe funebre ce puteau fi efectuate exclusiv de catre personalul Sectiei de prosectura, potrivit rechizitoriului prin care Danut Capatana, fostul manager al unitatii medicale, a fost…

- Un inspector superior al Biroului vamal Briceni, unul din cadrul Unitații de control al Frontierei al SPF Otaci, precum și doi șoferi de autocare sunt pe banca acuzaților. Cauza penala in privința invinuiților a fost finalizata și trimisa in judecata.

- Un scandal uriaș a izbucnit, dupa ce au fost descoperiți viermi in mancare la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Județeana Constanța au facut controale la firma care furnizeaza mancare la unitatea medicala. Neregulile au ieșit la iveala dupa ce o…

- Cele 14.290 doze de vaccin antigripal, destinate județului Sibiu, au ajuns la Direcția de Sanatate Publica Sibiu la sfarșitul saptamanii trecute. De astazi, 11 decembrie 2017, vaccinul a inceput sa fie repartizat catre personalul vaccinator, iar campania de vaccinare antigripala gratuita pentru sezonul…

- O angajata a Penitenciarului Poarta Alba a incercat sa se sinucida, dupa ce a suferit o cadere nervoasa. Sub presiunea volumului de munca, femeia a incercat sa-si taie venele, transmite Mediafax . Potrivit reprezentantilor institutiei, femeia a avut, miercuri, o cadere nervoasa si, cu un cutit, si-a…

- Potrivit reprezentantilor Penitenciarului Poarta Alba, miercuri, o angajata a institutiei de la sectorul administrativ a cerut unei colege un cutit, cu care si-a provocat rani la incheietura mainii. Medicul unitatii i-a acordat primul ajutor si a bandajat-o, acesta constatand ca ranile suferite…

- O angajata de la Penitenciarul Poarta Alba din județul Constanța a încercat sa-și taie venele, azi, în urma unei caderi nervoase, ea spunându-le colegilor ca nu mai face fața volumului de munca. Potrivit reprezentanților instituției, femeia a avut, azi, o cadere nervoasa și,…

- Directia de Sanatate Publica a judetului Hunedoara comunica tuturor cabinetelor de medicina de familie din judet ca Ministerul Sanatatii, prin adresa Ministerului Sanatatii – Directia Generala de Asistenta Medicala si Sanatate Publica – nr. 63400, a repartizat tururor directiilor de sanatate…

- În urma materialului difuzat de "Kanal D", în care starețul Mânastirii "Peștera Sf. Ap. Andrei”, Cosma Mitu, este acuzat ca a provocat decesul ieromonahului Calinic Hrib, Arhiepiscopia Tomisului a transmis un comunicat de presa în care face precizari cu privire…

- Conform contractului incheiat intre Ministerul Sanatatii și caștigatorul licitației de achiziție prevede ca livrarea sa se faca de catre furnizor direct in teritoriu, la direcțiile de sanatate publica. Pentru doi ani Pentru a evita in viitor situațiile de intarziere in aprovizionarea…

- Vremea de afara este prielnica raspandirii virozelor. Numai saptamana trecuta, peste 2600 de persoane au fost luate la evidenta medicilor din Capitala, deoarece prezentau simptome ale infectiilor respiratorii acute. Printre cele mai severe sunt paragripa si tusea convulsiva.

- Una dintre victimele accidentului ce a avut loc in urma cu doua zile in zona Doraly este internata in stare grava in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta si are nevoie de sange. Pentru a se face rost mai repede de sangele necesar a fost postat un anunt pe Facebook prin care sunt rugati toti…

- Doar intr-o saptamina a crescut cu 6% numarul de cazuri de imbolnaviri cu infecții acute ale cailor respiratorii. Astfel, doar intre 13 – 19 noiembrie, institutiile medicale din municipiul Chisinau au raportat 2 328 de cazuri noi de infectii acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS), in comparatie…

- Preotul din satul Grindeni, din comuna doljeana Ostroveni, in varsta de 40 de ani, a fost gasit spanzurat sambata dimineata in curtea locuintei sale. Slujitorul Domnului a lasat un bilet de adio in care si-a cerut iertare de la parinti, copii si Dumnezeu pentru gestul facut.

- Regele Harald al V-lea al Norvegiei, in varsta de 80 de ani și care a fost operat in urma cu 14 ani pentru un cancer la vezica, a fost internat in spital din cauza unei infecții, a anunțat duminica palatul regal, transmite AFP. "Majestatea Sa regele a fost internat vineri la Spitalul…

- Mariah Carey anuleaza mai multe concerte de Craciun din cauza unei infectii respiratorii. Anunțul a fost facut pe Twitter a anunțat joi agenția de știri UPI. „Chiar la timp pentru sezonul cadourilor, se pare ca am primit și eu un cadou. O minunata infecție a cailor respiratorii superioare dupa gripa…

- Mariah Carey a anunțat miercuri pe Twitter ca anuleaza mai multe concerte din deschiderea turneului sau de Craciun din cauza unei infecții a cailor respiratorii superioare, relateaza joi agenția de știri UPI. "Chiar la timp pentru sezonul cadourilor, se pare ca am primit și…

- „Exact la timp pentru sezonul Sarbatorilor, se pare ca am primit un cadou personal: o minunata infectie respiratorie dupa gripa de saptamana trecuta", a scris ea. Pana ce se va recupera, artista declara ca este nevoita sa anuleze „primele cateva show-uri din viitorul turneu de Craciun". Mariah Carey,…

- Peste 2.000 de timișeni au fost bolnavi in ultimele zile ale lui octombrie și primele zile ale acestei luni, dintre care aproape o suta au fost tratați la spital. ”Sunt inregistrate 2.135 de infecții respiratorii acute, dintre care 46 au necesitat spitalizare, și 216 cazuri de pneumonie, cu 49 de internari.…

- Consiliul Judetean Constanta a organizat, ieri, o conferinta de presa la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andreildquo; Constanta. Unul dintre subiectele aflate pe ordinea de zi a fost prezentarea echipelor manageriale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Constanta, al Spitalului…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza o conferinta de presa la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta. Subiectele ce vor fi dezbatute vor fi urmatoarele: Prezentarea echipelor manageriale ale Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta, Spitalului de…