- Sute de porci aflați in gospodariile localnicilor din comuna Pomarla, județul Botoșani, au fost sacrificați dupa ce la finalul saptamanii trecute a fost descoperit un focar de pesta porcina intr-o gospodarie. Autoritațile au decis sa omoare și cainii vagabonzi, scrie Mediafax.Autoritațile…

- Doua treimi din porcii din Pomarla din judetul Botosani au fost sacrificati in gospodarii dupa aparitia focarelor de pesta porcina africana, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, primarul comunei, Dumitru Chelariu. Potrivit acestuia, oamenii au reactionat imediat taind animalele, pe fondul lipsei…

- Pesta porcina africana a fost confirmata intr-o gospodarie din comuna Oituz, judetul Bacau, si in exploatatia unui localnic din Pomarla, judetul Botosani. Inspectorii veterinari desfasoara anchete epidemiologice si au fost luate masuri de dezinfectie a zonelor afectate, informeaza Mediafax. Potrivit…

- Pesta porcina africana a fost confirmata intr-o gospodarie comuna Oituz, judetul Bacau, si in exploatatia unui localnic din Pomarla, judetul Botosani. Inspectorii veterinari desfasoara anchete epidemiologice si au fost luate masuri de dezinfectie a zonelor afectate.

- Pesta porcina a atins si judetul Botosani. Doi porci domestici au murit intr-o gospodarie din comuna Pomarla. Testele preliminare confirma infectia cu virusul mortal. Autoritatile sanitar-veterinare au inceput sa dispuna masuri in zona.

- Un focar de pesta porcina descoperit in Ucraina, la granița cu Romania, a declanșat o noua alerta in județul Botoșani. Autoritațile sanitar-veterinare vor impune masuri de restricție in zonele care ar putea fi afectate, aproximativ aceleași ca și in cazul mistretului mort de pesta descoperit in luna…

- Specialiștii DSVSA Buzau sunt in alerta dupa ce, la puțin timp dupa confirmarea cazului de pesta porcina africana la toți cei patru porci din gospodaria unui asistent veterinar din Focșanei, comuna Vadu Pașii, o alta suspiciune a aparut in satul-reședința al comunei, cazuri care au legatura intre ele.…