Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este Sambata Mare pentru catolicii din intreaga lume. Noaptea trecuta, la Vatican, slujba religioasa a fost prezidata de Papa Francisc. Capul Bisericii Catolice a fost prezent in Bazilica Sfantul Petru.

- Florin Bratu, 38 de ani, tehnicianul celor de la Dinamo, a comentat eșecul suferit de echipa sa pe teren propriu cu Juventus București, 1-2. Vezi AICI video de la meci! Vezi AICI FOTO de la meci! "Cel mai important lucru e ca nu ne-a ieșit nimic. Juventus avea nevoie de puncte, dar, din pacate,…

- Dupa o scurta intrevedere privata cu prizonieri bolnavi, Papa a celebrat joi dupa-amiaza Slujba Cinei si ritualul spalarii picioarelor pentru 12 detinuti, provenind din sapte tari, incarcerati in inchisoarea pentru barbati Regina Coeli din Roma."Fiecare are sansa de a-si schimba viata si…

- Catolicii fac ultimele pregatiri pentru Paște, sarbatoare care va fi marcata duminica. Cu acest prilej, sute de credincioși s-au adunat la Biserica Sfantului Mormant din Israel pentru a participa la slujba din Joia Mare.

- Papa Francisc i-a îndemnat pe tineri sa nu renunte la efortul de a se face auziti si sa nu permita generatiilor mai în vârsta sa îi reduca la tacere sau sa le anestezieze idealismul.

- Creștinii romano-catolici din toata lumea sarbatoresc astazi Duminica Floriilor. Cu o saptamana inaintea Paștelui, la Vatican a avut loc o slujba religioasa oficiata de Papa Francisc. Oamenii au venit la slujba cu ramuri de palmier pentru a le sfinti.

- Papa Francisc, care a marcat duminica la Vatican inceputul Saptamanii Sfinte, ce se incheie de Pasti, i-a indemnat pe tineri sa nu renunte la efortul de a se face auziti si sa nu permita generatiilor mai in varsta sa ii reduca la tacere sau sa le anestezieze idealismul, relateaza Reuters. Citește…

- Mai multe state membre UE au anuntat vineri, la Bruxelles, ca iau in calcul sa adopte in zilele urmatoare masuri la nivel national impotriva Rusiei, precum expulzari de diplomati, in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic.

- Paste sau Pasti? Cum e corect? Lingvistii si dictionarele explicative spun ca ambele forme sunt acceptate ca fiind corecte. Teologii ortodocsi, în schimb, arata ca doar varianta la plural respecta traditia religioasa autentica.

- ONU a transmis un avertisment crunt pentru omenire. Lumea ar trebui sa se indrepte catre natura pentru a identifica modalitati mai eficiente in vederea asigurarii unor provizii suficiente de apa, mentinerii puritatii acesteia si protejarii populatiilor de efectele secetei si ale inundatiilor, este anunțul…

- Peste 180 de militari britanici au fost mobilizati pentru decontaminarea zonei in urma atacului din Salisbury, cel in care fost agent secret rus si pe fiica acestuia au fost la un pas sa fie asasinați.

- Secretarul britanic de externe, Boris Johnson, a atenționat autoritațile ruse ca vor fi consecințe drastice daca va fi dovedita implicarea Moscovei in otravirea fostului ofițer GRU Serghei Skripal, scrie The Guardian. „Poliția, impreuna cu alte agenții de informații investigheaza incidentul. Stimatii…

- Actorul Dorian Boguta, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum “Francesca” sau “Love Building”, a fost invitatul interviurilor Libertatea LIVE , alaturi de regizorul Andrei Cretulescu. Cei doi au lucrat impreuna mai multe filme, iar din 8 iunie munca lor va putea fi vazuta sub forma unui lungmetraj…

- Sute de persoane printre care și copii au murit in urma atacurilor lansate de Damasc și Rusia asupra regiunii Ghouta de Est din Siria. Theresa May și Donald Trump au lansat o declarație de presa comuna pe aceasta tema spunand ca Rusia poarta „responsabilitatea covarsitoare pentru suferinta umana sfasietoare”…

- Poliția din Los Angeles a anunțat ca va lua masuri speciale de securitate in Hollywood in ziua și noaptea celei de-a 90-a ediție a Premiilor Oscar 2018. Peste 500 de polițiști vor fi detașați in zona și se vor asigura ca vedetele sunt in siguranța, scrie Variety. De asemenea, traficul in Hollywood va…

- Ministrul Finantelor a facut dezvaluiri importante in legatura formularul unic, ce contopeste sapte formulare, inclusiv declaratia 600.Eugen Teodorovici a declarat ca persoana devine asigurata medical...

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters."Daca…

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters.…

- Turcia a cerut sambata comunitatii internationale sa spuna "stop masacrului" din Ghouta de Est, fief al rebelilor bombardat de mai multe zile de regimul sirian, Consiliul de Securitate al ONU urmand sa isi exprime votul asupra unui armistitiu, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Astazi va…

- Turcia a cerut sambata comunitatii internationale sa spuna "stop masacrului" din Ghouta de Est, fief al rebelilor bombardat de mai multe zile de regimul sirian, Consiliul de Securitate al ONU urmand sa isi exprime votul asupra unui armistitiu, relateaza AFP. "Astazi va avea loc un vot…

- Noile masuri vor avea ca tinta 56 de nave si companii de transport maritim. "Astazi anunt ca lansam cel mai mare set de sanctiuni din istorie pentru regimul nord-coreean", se arata intr-un discurs pe care Trump il va sustine in curand. Comunitatea internationala deja a impus numeroase sanctiuni Coreei…

- Guvernul austriac a hotarat sa se ocupe mai indeaproape de ordinea public, cum a promis in campania electorala. Așa ca a adoptat un pachet de securitate care include și masuri criticate de unii, pentru ca intra prea adanc in viața intima a austriecilor.

- Lumea celor care se ocupa de PR (relatii publice) este una aparte. Cei care se ocupa de promovare, de comunicare au un set limitat de tertipuri prin care viseaza sa maximize profitul din orice. Pana la un punct este de ințeles. Intervine insa o limita a bunului simț pe care mulți dintre ei nu o cunosc.

- Senatorul PSD Șerban Nicolae și secretarul general-adjunct al PSD Codrin Ștefanescu cer restructurarea Direcției Naționale Anticorupție și demiterea șefei DNA Laura Codruța Kovesi, dupa acuzațiile lansate duminica seara de fostul procuror Mihaiela Moraru Iorga și fostul deputat PSD Vlad Cosma. Și președintele…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat, luni, ca Directia Nationala Anticoriptie (DNA) ”ar trebui refacuta din temelii”, intrucat ”institutia este profund corupta”, chiar daca exista acolo si oameni care-si fac treaba. In plus, Serban considera ca ”este momentul unor masuri drastice”, dar a refuzat…

- Pe fondul retragerii Statelor Unite de pe pozitia dominanta in lume, Europa trebuie sa-si defineasca propriul viitor. Aceasta idee va sta pe masa Conferintei de Securitate de la Munchen, dupa cum arata raportul premergator.

- Pe fondul retragerii Statelor Unite din lume, Europa trebuie sa-si defineasca propriul viitor. Aceasta idee va sta pe masa Conferintei de Securitate de la Munchen, dupa cum arata raportul premergator.

- Papa Emerit, Benedict al XVI, care va implini curand 91 de ani, a dezvaluit intr-o scrisoare publicata in Corriere della Sera ca se pregateste pentru "ultima calatorie". "Pe masura ce fortele mele fizice slabesc, in interiorul meu sunt in pelerinaj catre Casa Domnului", scrie Joseph Ratzinger…

- Claudiu Niculescu, tehnicianul celor de la FC Voluntari, și-a gasit cu greu cuvintele dupa umilința suferita de echipa sa pe teren propriu cu Poli Iași, scor 0-4. "Da, imi vine sa plec in munți. Prea multe lucruri nu sunt de spus. Le-am spus jucatorilor sa nu le dam spații adversarilor, sa nu facem…

- Vești foarte proaste pentru profesori. Cadrele didactice ar putea ramane in acest an cu salariile neplatite, intrucat nu sunt suficiente fonduri pentru toate salariile in 2018, au precizat surse din cadrul Ministerului Educației pentru Ralitatea TV.

- Aspazia Otel Petrescu, unul dintre simbolurile rezistente anticomuniste, a murit la varsta de 95 de ani. In urma cu cinci ani, ea a acordat un interviu emisiunii „Pelerini catre lumina“ a postului Neptun TV in care si-a povestit intreaga viata.

- Presedintele comisiei parlamentare pentru alegerile din 2009, deputatul Oana Florea, a anunțat luni, intr-o conferința de presa, ce risca cei care refuza sa se prezinte la audierile din comisie.„Cu privire la sancțiuni. Refuzul persoanelor citate de catre comisia de ancheta de a se prezenta…

- "Imaginile aparute in spatiul public, care prezinta actiunea individuala a unui jandarm aflat in dispozitivul de ordine publica, fac obiectul unei verificari interne. Se va analiza punctual acel moment, dar si intregul ansamblu de decizii si contextul operativ premergator acestuia, astfel incat sa…

- Papa Francisc a condamnat recurgerea la violenta de catre indigeni pentru a-si face auzite revendicarile, miercuri, in timpul unei slujbe cu tonalitati politice, in timpul vizitei sale in Chile, care a fost marcata de o serie de atacuri comise asupra bisericilor, companiilor si politiei, informeaza…

- Papa Francisc a condamnat recurgerea la violenta de catre indigeni pentru a-si face auzite revendicarile, miercuri, in timpul unei slujbe cu tonalitati politice, in timpul vizitei sale in Chile, care a fost marcata de o serie de atacuri comise asupra bisericilor, companiilor si politiei, informeaza…

- Oferta de PAȘTE 2018 la PENSIUNEA POPASUL DIN DEAL din localitatea Ocna Șugatag, MARAMUREȘ: 06.04-09.04.2018 Cea mai primitoare gazda din Ocna Șugatag, familia Pop Vasile s-a pregatit și in acest an pentru a le oferi turiștilor, ce au ales sa petreaca sarbatatoarea Invierii Domnului la “Pensiunea Popasul…

- Papa Francisc a spus luni ca se teme de pericolul unui razboi nuclear si ca, in opinia lui, lumea se afla acum „la limita”, scrie Reuters citat de News.ro. El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawai, simbata, si a provocat panica…

- Papa Francisc spune ca lumea este la un pas de un razboi nuclear și ca se teme intr-adevar de pericolul pe care il reprezinta armele devastatoare, scrie Reuters. Vorbind cu presa in avionul care il ducea din Chile in Peru, Papa a fost intrebat ce parere are despre posibilitatea izbucnirii unui razboi…

- Papa Francisc a spus luni ca se teme de pericolul unui razboi nuclear si ca, in opinia lui, lumea se afla acum „la limita”, scrie NEWS.RO, citand Reuters.El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawaii, sambata, si a provocat…

- Reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe vor avea o discutie cu ambasadorul Ungariei la Bucuresti privind incidentul de la sfarsitul saptamanii trecute, de la Ambasada Romaniei la Budapesta, si, in acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice…

- Papa Francisc a oficiat o slujba speciala, dedicata Zilei Mondiale a Migranților. Suveranul Pontif a pledat pentru deschidere fața de noii veniți și pentru speranța. La slujba au luat parte reprezentanți ai imigranților din 50 de țari, inclusiv Romania.

- "Iisus se lasa gasit de cei care-L cauta, insa pentru a-L gasi, trebuie sa ne ridicam si sa mergem - nu sa stam, ci sa ne asumam riscuri; nu sa ramanem pe loc, ci sa ne pornim", a afirmat Francisc."Daca vrem sa-L gasim pe Iisus, trebuie sa ne depasim teama de a ne asuma riscuri, multumirea…

- Un bun crestin nu ar trebui "sa stea" sa astepte ca lucrurile sa se intample, ci ar trebui sa faca bine "chiar si atunci cand nu i-a fost cerut", a declarat Papa Francisc in timpul unei slujbei oficiate cu ocazia Epifaniei Domnului, sambata dimineata, informeaza DPA. "Iisus se lasa gasit…

- Politistii au aplicat, saptamana trecuta, amenzi in valoare de aproximativ 250.000 de lei dupa verificarea sistemelor de securitate ale unor obiective, printre care banci, unitați care se ocupa cu jocurile de noroc, dar și cele care se ocupa de transport valori, informeaza IGPR. Citește și: DOLIU…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe "fiintele cele mai firave si neajutorate" din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit "sa faca auzita vocea" oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters. Suveranul…

- 2018 a fost așteptat cu nerabdare și sarbatorit cum se cuvine in marile orașe ale lumii. In mijlocul unor masuri excepționale de securitate, cuvantul de ordine a fost, peste tot, distracție! Spectaculoase focuri de artificii au contribuit din plin la atmosfera festiva.

- In mesajul sau de Anul Nou, papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. La ultimul sau eveniment public din 2017, slujba de vecernie tinuta…

- In mesajul sau de Anul Nou, papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, informeaza Reuters. La ultimul sau eveniment public din 2017, slujba de vecernie tinuta la Bazilica…

- Mesajul de Anul Nou al Papei Francisc. Capul Bisericii Catolice a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboaie, minciuni și nedreptați și a cerut ca oamenii sa iși asume responsabilitatea pentru acțiunile lor. La ultima sa apariție publica din anul 2017, vecernia de la Bazilica Sfantul Petru, Suveranul…

- Un program lansat la initiativa Papei Francisc, „Laudato Si’ Challenge”, poate revolutiona ideea de economie la nivel mondial. Este vortba despre tentativa de finantare a proiectelor start-up care au in vedere mai multe obiective la nivel mondial, printre care si rezolvarea crizei climei. Potrivit Mediafax,…