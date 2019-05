Stiri pe aceeasi tema

- Toate structurile Serviciului Roman de Informații și serviciile de intervenție, armata, și nu numai, sunt pregatite pentru vizita Papei Francisc in Romania, susține Romania TV. Cu doua saptamani inainte de vizita oficiala elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne survoleaza traseele…

- CFR Calatori va asigura, cu ocazia vizitei Papei Francisc, circulatia trenurilor special comandate pentru transportul grupurilor mari de pelerini, va suplimenta cu vagoane trenurile spre /dinspre Bucuresti - 31 mai, Iasi si Miercurea Ciuc - 1 iunie si Blaj - 2 iunie si va introduce noi trenuri, pe rutele…

- CFR va suplimenta numarul de trenuri cu ocazia vizitei Papei Francisc CFR Calatori va suplimenta numarul de trenuri, cu ocazia vizitei Papei Francisc în România. Astfel, garniturile vor fi suplimentate vineri, pe 31 mai, pe rutele spre si dinspre Bucuresti, iar sâmbata,…

- Catolicii au sarbatorit duminica Floriile, sarbatoarea care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. La Vatican, Papa Francisc o oficiat slujba de Florii, iar in timpul Sfintei Liturghii, un imigrant roman a rostit „Rugaciunea universala” sau „Rugaciunea credincioșilor”. Papa Francisc a prezidat…

- Papa Francisc va calatori in Romania pentru o vizita apostolica care il va duce in capitala București, in orașul estic universitar Iași, in Blaj și la Sanctuarul Marian din Sumuleu Ciuc la marginea orașului Miercurea Ciuc. Vizita Papei Francis in Romania are loc la exact 20 de ani dupa ce Papa Ioan…

- In 11 ianuarie 2019, a fost anunțata vizita Papei Francisc in Romania, la București, Iași, Șumuleu Ciuc și Blaj. Trei zile mai tarziu, Anca Berlogea-Boariu a pus un pariu ca timp de 140 de zile va prezenta pe pagina de facebook cate o poveste din Blaj, in cate un video de un minut. Alaturi de […] Citește…

- Papa Francis a autorizat ieri, 19 martie 2019, promulgarea decretului care va permite beatificarea la Blaj, in 2 iunie 2019, a șapte episcopi greco-catolici care au murit in inchisorile comuniste. Potrivit unui comunicat de presa al Vaticanului, Sfantul Parinte Francisc a primit in audiența sa pe șeful…

- Papa Francisc vine in Romania, in perioada 31 mai - 2 iunie. Suveranul Pontif va merge in Bucuresti, Iasi, Blaj si la Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc. Cei care vor sa-l vada pe Suveranul Pontif la Șumuleu Ciuc trebuie sa se inscrie online. De maine, 1 martie, vor incepe inscrierile online a pelerinilor…