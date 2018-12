Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul francez a dat vineri unda verde finala, printr-un vot al Senatului, masurilor de urgenta ale executivului adoptate in raspuns la criza ''Vestelor galbene'', relateaza AFP, potrivit Agerpres. Dupa patru ore de dezbateri, in afara de cele 13 ore din ajun in Adunarea Nationala, proiectul…

- Majorarea salariului minim va fi discutata in sedinta de Guvern de vineri si va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2019, a anuntat premierul Viorica Dancila. Ea a catalogat drept ”speculatii nefondate” informatiile potrivit carora salariile si pensiile vor fi inghetate anul viitor, scrie news.ro."Adoptam…

- Datele Institutului National de Statistica (INS), potrivit carora cresterea economica a Romaniei s-a accelerat semnificativ in al treilea trimestru, cu 1,9% fata de al doilea trimestru din 2018, arata ca masurile luate de Guvern sunt corecte, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila in deschiderea…

- Lia Olguța Vasilescu a anunțat ca salariul minim va crește de la 1 decembrie 2018 și ca noua Lege a salarizarii va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018. Ministrul Muncii a mai spus și ca Executivul va da, la urmatoarea ședința, o Ordonanța de Urgența pentru schimbarea Codului Muncii, astfel incat…

- Salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 decembrie 2018 si va fi diferentiat in functie de studii, iar saptamana viitoare sau la urmatoarea sedinta de Guvern va intra o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Muncii in acest sens, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Lia Olguta…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat ca in Guvern se pregatește o Ordonanța de Urgența prin care salariul minim va crește la 2050 de lei, de la 1 ianuarie 2019.”Lucram la un OUG prin care sa creasca salariul minim la 2050 de lei, din ianuarie 2019. Am discutat cu patronatele,…