Stiri pe aceeasi tema

- „Am promis ca Declarația 600 va disparea. Am cerut o noua reglementare sa vina in sprijinul contribuabilului prin simplificare și justificare raționala a procedurilor. Vom adopta ordonanța prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS și CASS. In primul rand, persoanele…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, joi, cand are loc sedinta de Guvern, ca, in cazul depunerii declaratiei unice online, pana la finalul anului, un contribuabil poate beneficia de o reducere cumulata de 10%. De asemenea, Teodorovici a precizat ca cei care sunt si salariati vor fi scutiti…

- Un contribuabil poate beneficia de o reducere de 5% a contributiilor platite catre stat daca plateste anticipat pana la finalul anului si inca 5% daca depune declaratia unica online, reducerea totala fiind de 10%, iar cei care sunt si salariati vor fi scutiti de plata CAS si CASS in cazul veniturilor…

- Declarația unica, pe agenda Guvernului de joi. Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței Executivului, ca persoanele care trebuie sa plateasca impozitul pe venit, vor completa un singur formular, anual, care va putea fi depus și online. Termenul pentru depunerea declarației unice, pentru…

- In sedinta de Guvern de astazi se va decide astazi in privinta declaratiei unice, care comaseaza șapte formulare (D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605) referitoare la veniturile realizate de persoane fizice. Una dintre cele mai importante masuri care ...

- Persoanele care s-au aflat atât în restaurantul, cât si în pub-ul în care au fost otraviti fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost sfatuite sa-si curete bine hainele si obiectele personale.

- Toate persoanele care obtin venituri extrasalariale din activitati independente, drepturi de autor, chirii, arenda, investitii, agricultura, jocuri de noroc vor fi obligate sa-si calculeze singure contributiile si sa le plateasca Fiscului.

- Persoana fizica se autoevalueaza pentru incadrarea in categoria platitorilor de CAS, in functie de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat in anul precedent. Astfel, datoreaza CAS pentru anul in curs doar persoanele care preconizeaza ca vor realiza in anul curent venituri…

- a) pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform Codului de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la 15 iulie 2018, se acorda o bonificatie…

- Persoanele fizice cu venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, asocieri cu persoane juridice, investitii si alte surse, care estimeaza pentru anul in curs un venit net anual cumulat sub plafonul a 12 salarii lunare minime brute pe…

- Pentru persoanele cu venituri sub plafonul minim, care respecta termenul de depunere a declaratiei (15 iulie in 2018 si 15 martie de anul viitor), suma de plata pentru acest an in contul CASS ar fi de 1.140 de lei, calculata ca 10- din sase salarii minime brute pe tara (11.400 lei). In cazul in care…

- Persoanele fizice autorizate (PFA), cele cu profesii liberale, precum avocati, contabili sau notari, si cele care obtin venituri din alte activitati independente si drepturi de proprietate intelectuala isi vor calcula singure cuantumul contributiei la sistemul de pensii, in functie de nivelul venitului…

- Contribuabilul are obligatia sa calculeze impozitul pe venitul din activitati agricole prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care…

- Declarația Unica va inlocui șapte declarații fiscale, iar in acest an poate fi depusa pana pe 15 iulie Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, sambata, 3 martie, pe site-ul propriu (mfinante.ro) proiectul Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele…

- Persoanele fizice autorizate, si alte persoane fizice cu venituri din activitati independente, din chirii, agricultura vor depune la ANAF o declaratie unica pentru contributiile sociale si impozitul pe venit, potrivit unui proiect propus de Ministerul Finantelor Publice, precizand termenul pentru anii…

- Varianta simplificata a declaratiei 600, in dezbatere publica Varianta simplificata a declaratiei 600, care îi vizeaza pe cei ce obtin venituri din activitati independente, se afla de ieri în dezbatere publica. Noul proiect prevede depunerea unei singure declaratii fiscale, fata de sapte,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gorj va organiza cursuri de calificare/recalificare pentru someri sau persoane in cautarea unui loc de munca in urmatoarele meserii: sudor, fierar-betonist, contabil, camerista, confectioner asamblor articole textile (croitor). „Persoanele…

- Guvernul propune o noua "Declaratie 600" pentru impozitarea unor venituri Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Guvernul lanseaza în dezbatere publica o noua varianta a Declaratiei 600 care vizeaza…

- Guvernul va introduce joi in dezbatere publica o varianta a declaratiei unice, astfel incat contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, dobanzi, chirii si alte surse sa depuna un singur formular, in loc de sapte, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Am promis inca din prima sedinta…

- "Guvernul va introduce azi in dezbatere public o varianta a declaratiei, urmand ca cele mai bune propuneri sa fie incluse in proiectul final. Sunt convinsa ca e o veste buna. Contribuabilii depun o singura declaratie in loc de 7. Platile pentru impozit, CAS si CASS se fac pentru venitul anului curent,…

- Societatea de transport public local Transurb Galati anunta galatenii ca incepand de la 01 martie 2018, elibereaza urmatoarele tipuri de abonamente de calatorie, pentru categoriile de persoane care beneficiaza de gratuitati si reduceri la transportul public local din Municipiul Galati, dupa cum urmeaza:A)…

- Dupa gafa impardonabila facuta fața de persoanele afectate de autism, premierul incearca sa „dreaga busuiocul” printr-o serie de masuri care ar trebui sa rezolve problemele pacienților cu autism, cu boli rare, cu sindrom Down și nevazatorii. Premierul Viorica Dancila incearca sa iși repare gafa facuta…

- Guvernul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta referitoare la masuri in domeniul sanatatii, astfel ca persoanele aflate in concediu medical vor beneficia de acelasi nivel al indemnizatiei aflat in plata pana la sfarsitul anului trecut, iar aceste masuri sunt tranzitorii pana la 30 iunie 2018, fiind…

- Guvernul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta referitoare la masuri in domeniul sanatatii, astfel ca persoanele aflate in concediu medical vor beneficia de acelasi nivel al indemnizatiei aflat in plata pana la sfarsitul anului trecut, iar aceste masuri sunt tranzitorii pana la 30 iunie 2018, fiind prelungita…

- In Monitorul Oficial din data de 12 ianuarie 2018 au fost publicate Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Astfel, noile norme metodologice de acordare a concediilor medicale, aplicabile din luna ianuarie 2018, au in…

- Premierul Viorica Dancila iși cere scuze public pentru declarația privind persoanele cu autism. Primul ministru spune ca sprijin persoanele cu dizabilitați și ca guvernul pe care il conduce va lua masuri pentru imbunatațirea situației acestora. Premierul Viorica Dancila și-a cerut scuze public pentru…

- De la inceputul acestui an, unul dintre cele mai dezbatute subiecte este cel al formularului 600, formular utilizat pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale si sanatate (CASS). Deputatul social-democrat de Buzau Sebastian Radu face, intr-un comunicat…

- ”Revolutia Fiscala” continua si este din ce in ce mai greu sa identificam beneficiile ei, atat din perspectiva veniturilor ce se doreau a fi colectate in plus la bugetul de stat in urma implementarii pachetului de masuri, dar si a incertitudinii, confuziei sporite si nesigurantei pe care au generat-o…

- Deputatul PSD, care este membru in Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, sustine ca facilitatile sunt acordate printr-un act normativ care garanteaza servicii bancare gratuite pentru consumatorii vulnerabili. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017,…

- Ministerul Finantelor Publice anunta, joi, ca se lucreaza la un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS de catre persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului de declaratii, prin unificarea unor formulare, proiectul urmand a…

- ANAF anunta masuri de simplificare a procedurii de declarare si plata a CAS si CASS datorate de persoanele fizice In contextul prorogarii termenului de depunere a Declaratiei 600, la nivelul Ministerului Finantelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism…

- In contextul prorogarii termenului de depunere a Declarației 600, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare și plata a CAS și CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului…

- "In contextul prorogarii termenului de depunere a Declarației 600, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare și plata a CAS și CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea…

- Ministerul Finantelor Publice anunta, joi seara, ca, in contextul prorogarii termenului de depunere a Declaratiei 600, la nivelul institutiei este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS datorate de persoanele fizice.…

- Noul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca in ședința de guvern de miercuri va fi adoptata o Ordonanța de Urgența prin care sa fie eliminata Declarația 600, prin care persoanele cu venituri din activitați independente erau obligate sa plateasca la ANAF sume trimestriale pentru CAS…

- Incepand cu 27 ianuarie 2018, data la care a intrat in vigoare Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza, persoanele cu venituri reduse vor scapa de mai multe comisioane…

- De sambata, romanii care folosesc carduri nu vor mai plati unele comisioane bancare precum cel de administrare si de interogare a soldului. Eliminarea mai multor comisioane percepute de banci este prevazuta de Legea nr. 258/2017 care a intrat in vigoare in acest weekend. Conform legii, nu vor mai plati…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global. ”Am discutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, însa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat înca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica…

- Ministerul Finanțelor cauta soluții astfel incat cei afectați de Declarația 600 sa poata efectua plați doar pe baza codului numeric personal (CNP), autoritațile analizand posibilitatea extinderii termenului de depunere pana la 25 mai sau 1 iulie, a declarat, la Parlament, Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor.…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, ieri, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in urma unei…

- Declaratia 600, care a dat batai de cap catorva sute de mii de romani, ar putea suferi modificari, pentru a fi eliminate dificultatile din prezent. Aceasta a fost subiectul unor discuții si in PSD, intre ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, și Liviu Dragnea, la sfarsitiul intalnirii Dragnea declarand ca…

- Ludovic Orban: Ministrul Finantelor cere anularea Declaratiei 600 sau demiterea șefului ANAF Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a somat, vineri, pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, sa ii ceara presedintelui ANAF sa anuleze Ordinul cu privire la Declaratia 600 sau sa-l demita, afirmand ca PNL…

- Persoanele fara venituri pot beneficia de asistenta medicala gratuita sau de pensie doar daca isi platesc din proprie initiativa contributiile la sistemele public ede sanatate si pensii.

- Formularul 600 va putea fi depus online de vrancenii cu venituri din activitați independente care au depașit 22800 lei anul trecut. Administrația Județeana a Finanțelor Publice Vrancea arata ca, de la 15 ianuarie, formularul 600 poate fi depus si pe portalul e-guvernare utilizand…

- In varianta optima, opțiunea de depunere a Declarației 600 din SPV ar trebui sa fie pregatita astfel incat sa poata fi utilizata și de persoane care au obligația transmiterii formularului pana la 31 ianuarie, insa toate modificarile de acest fel sunt operate de Centrul Național pentru Informații…

- Autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul 'Rabla Plus', autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina, suma aproape dubla fata de suma stabilita in…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi afirma ca protestul medicilor de familie este justificat, iar Guvernul trebuie sa adopte urgent un pachet de masuri pentru eliminarea birocratiei si cresterea fondurilor pentru medicina de familie. "Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este…

- Vești bune vin din domeniul bancar, pentru toți cei care folosesc un cont bancar de plati cu servicii de baza, dar și cardul atașat contului respectiv. Clienții bancilor vor scapa de comisioanele percepute pentru deschiderea si inchiderea unui cont, precum si de comisionul pentru retrageri de bani sau…

- Modificarea Codului Fiscal a dus și la schimbari in ceea ce privește asigurarile medicale pentru persoanele care, fie ca sunt sau nu incadrati in munca. Astfel, cei care nu au venituri, dar doresc sa fie asigurati medical pot plati contributia CASS catre stat in fiecare luna sau in momentul in care…