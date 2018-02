Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul legislativ privind autoritatea politistului a fost modificat in urma consultarii societatii civile, organizatiilor non guvernamentale, organizatiilor sindicale si profesionale ale politistilor si aprobat, ieri, dupa patru luni de la intrarea in dezbatere publica.La aceasta forma a proiectului…

- Politia austriaca va primi puteri sporite de monitorizare a cailor rutiere, transporturilor publice si comunicatiilor online, conform unui pachet de masuri de securitate preconizat de guvernul de coalitie de la Viena, transmite miercuri dpa. Cabinet...

- Ministrii apararii ai statelor membre NATO au convenit miercuri, in prima zi a reuniunii lor de la Bruxelles, asupra modernizarii structurilor de comanda ale Aliantei prin crearea a doua noi cartiere generale strategice, unul pentru comunicatii maritime in SUA si altul pentru mobilitate terestra…

- Folosirea camerelor de supraveghere face ca activitatea polițiștilor sa se desfasoare mult mai usor. Atunci cand un șofer este tras pe dreapta, agentul are obligatia sa il informeze ca este filmat. Aceste filmari pot fi folosite in instanța, rolul lor fiind sa il protejeze atat pe polițist,…

- Guvernul a luat joi, 8 februarie, o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare…

- Un memorandum privind planul de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru acest an a fost aprobat joi de Guvern, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, precizand ca sunt necesare masuri legislative interne pentru transpunerea, in tara noastra, a 40 de directive."Este…

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței in familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei și inlaturarea agresorului. Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul de protecție…

- Guvernul a luat joi o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de programe pentru…

- Politistii chemati sa intervina în cazuri de violenta casnica vor avea puteri sporite si vor putea actiona imediat. În sedinta de guvernul de joi au fost adoptate o serie de modificari legislative prin care a fost introdus ordinul de protectie provizoriu.

- Guvernul va aproba joi, prin OUG, o serie de masuri pentru mentinerea venitului lunar net cel putin la nivelul lunii decembrie 2017 in cazul angajatilor din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav, dar si angajatii part-time, a afirmat prim-ministrul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista". "Au dat o OUG prin care sa plateasca contributiile de sanatate la bugetul de stat. Este o ineptie inimaginabila…

- Premierul britanic Theresa May il primeste luni la Londra pe negociatorul sef al UE Michel Barnier, intr-o atmosfera tensionata in Guvernul conservator pe tema orientarilor de dat Brexitului, relateaza AFP, conform news.ro.Barnier urmeaza sa il intalneasca, de asemenea, pe ministrul britanic…

- Rata criminalitații a scazut cu 66% în ultimii 25 de ani, în marile orașe, iar furturile sau spargerile de locuințe au scazut cu 43%, pe fondul îmbunatațirii sistemelor de supraveghere, care au dus la descurajarea infracțiunilor, dar și a creșterii numarului de cazuri rezolvate…

- "Supermarketurile au aratat un leadership adevarat, acum trebuie ca Guvernul sa intervina si sa introduca o legislatie care sa interzica in intregime vanzarile de bauturi energizante pentru copii", a declarat celebrul chef britanic intr-un mesaj publicat pe Twitter. Jamie Oliver, care sustine…

- Directoratul Complexului Energetic Oltenia, la solicitarea actionarului Fondul Proprietatea a completat ordinea de zi a sedintei AGOA care va avea loc in data de 8 februarie. Astfel, pe ordinea de zi completata a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor: sunt urmatoarele puncte:…

- Refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau amenda penala de 10.000 lei, iar 3 ani nu pot ocupa functii publice, potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea.

- „Am atras atentia, prin orice mijloace, asupra acestui pericol. Am apelat la societatea civila, m-am adresat unor ministri, am interpelat parlamentarii, am informat primarii din judet care, la randul lor, s-au revoltat si au protestat. Sunt afectate pana si cele mai mici comune, cu bugete austere, care…

- Proteste violente la Atena. Zeci de mii de oameni au iesit în strada dupa ce Guvernul a impus noi masuri de austeritate. Manifestatiile au fost marcare de violente de amploare. Oamenii au aruncat cu vopsea, pietre si fumigene în directia fortelor de ordine. Politia…

- Cazul politistului pedofil a tras un semnal de alarma si in scoli. Se iau masuri pentru paza sporita in toate unitatile din Capitala. Inspectoratul scolar a cerut profesorilor sa-i informeze...

- Reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe vor avea o discutie cu ambasadorul Ungariei la Bucuresti privind incidentul de la sfarsitul saptamanii trecute, de la Ambasada Romaniei la Budapesta, si, in acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 16 au fost ranite in urma revoltelor care au avut loc in ultimele zile in Venezuela, pe fondul saraciei si a foametei din tara. Trei dintre victime sunt din orasul Arapuey, localizat in vestul tarii. Primarul a anuntat ca aceste persoane au fost…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american are programat joi un vot cu privire la prelungirea programului NSA (Agentia Nationala de Securitate) de supraveghere fara mandat a comunicatiilor pe internet, in timp ce aparatori ai drepturilor civice sunt angajati intr-un ultim efort pentru a-i limita…

- O alerta de securitate a fost declansata miercuri la ambasada Statelor Unite din orasul Copenhaga, dupa descoperirea unui „obiect suspect”, au anuntat autoritatile daneze. Un „obiect suspect” a fost gasit in incinta ambasadei Statelor Unite, a declarat un oficial din cadrul serviciilor de securitate…

- In ultima saptamana, la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 127 de persoane. In perioada 22 – 28 decembrie 2017, la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 127 ...

- 2018 a fost așteptat cu nerabdare și sarbatorit cum se cuvine in marile orașe ale lumii. In mijlocul unor masuri excepționale de securitate, cuvantul de ordine a fost, peste tot, distracție! Spectaculoase focuri de artificii au contribuit din plin la atmosfera festiva.

- Conservatorii germani si rivalii lor social-democrati trebuie sa formeze o mare coalitie pana la Paste in 2018, pentru a scoate tara din impas, a declarat Hort Seehofer, un aliat cheie al cancelarului Angela Merkel, relateaza sambata AGERPRES, citand agentia DPA. Citeste si: Guvernul din Iran,…

- Maine este Revelionul și marile orașe ale lumii se pregatesc de petrecere. Se monteaza scene uriașe și vor fi mai multe forțe de ordine decat de obicei. Siguranța este cuvantul de ordine pentru noaptea dintre ani.

- Sapte minute. Doar de atat a fost nevoie ca un jurnalist britanic sa fie identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere video chineze. John Sudworth a vizitat orasul Guiyang, din provincia Guizhou, pentru a evalua eficienta retelei de camere instalate de China, pe aproape intreg teritoriul tarii.

- Politia Metropolitana din Londra a anuntat, joi, ca va spori prezenta fortelor de securitate in timpul evenimentelor ce vor avea loc cu ocazia trecerii in noul an, ca urmare la repetatele atacuri teroriste ce au avut loc pe teritoriul Marii Britanii, informeaza The Associated Press.

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache dezbate marti, 19 decembrie, modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Restrictii de circulatie dupa un incident de securitate in Londra. Directia pentru Transporturi a anuntat impunerea de restrictii de circulatie in zona East India Dock, in partea de est a capitalei Marii Britanii."A avut loc un incident semnificativ de securitate", a precizat Directia metropolitana…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a adoptat marti un amendament la legea 304/2004 privind organizarea judiciara prin care acorda puteri sporite nou infiintatei sectii de investigare a magistratilor, astfel incat aceasta structura va putea sa cerceteze toate infractiunile savarsite de ...

- Guvernul japonez a aprobat marți desfașurarea a doua sisteme de aparare antiracheta Aegis Ashore, care se presupune ca vor proteja intreg teritoriul nipon impotriva rachetelor balistice nord-coreene. Sistemele de aparare antiracheta vor fi achiziționate in SUA și vor costa aproximativ 100 de miliarde…

- In ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate in domeniul verificarii sistemelor de securitate de politistii de la ordine publica, au fost aplicate peste 250 de amenzi, in valoare a de aproape 200.000 de lei. Potrivit IGPR, in perioada 6 12 decembrie a.c, sub coordonarea Directiei de Ordine Publica…

- Politia din Istanbul a confiscat 60 de kilograme de explozibili descoperite intr-un microbuz, impiedicand un posibil atentat terorist, a informat joi agentia de stiri locala DHA, relateaza dpa. Zece persoane au fost arestate in legatura cu explozibilii gasiti in districtul Bahcelievler din Istanbul.…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a dat asigurari, la inceputul sedintei de guvern de miercuri, ca nu vor fi probleme din cauza viscolului pe calea ferata si pe autostrazi si drumurile nationale, el afirmand ca Ministerul Transporturilor s-a pregatit "exemplar". "Ministerul de Transporturi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat primele masuri dupa ce recent au avut loc proteste masive in mai multe penitenciare din Romania. Guvernul va adopta, cel mai probabil in aceasta saptamana, un act normativ pentru suplimentarea schemei de personal din penitenciare cu 1.000 de posturi,…

- Sute de politsti au fost desfasurati astazi suplimentar la Ierusalim, ziua marii rugaciuni pe Esplanada Moscheilor, unde exista riscul escaladarii violentelor ca reactie la anuntul presedintelui american Donald Trump ca SUA recunosc acest oras drept capitala Israelului.

- Guvernul a aprobat o serie de masuri fiscal-bugetare prin aplicarea carora se asigura sustenabilitatea cheltuielilor publice si mentinerea in 2018 a tintei de deficit bugetar sub 3% din PIB, informeaza Executivul intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, aplicarea acestor măsuri asigură un…

- Guvernul a aprobat miercuri o serie de masuri fiscal-bugetare „prin aplicarea carora se asigura sustenabilitatea cheltuielilor publice și menținerea in anul 2018 a țintei de deficit bugetar sub 3% din PIB, conform reglementarilor europene (Tratatul de la Maastricht)”, transmite Executivul. Printre acestea…

- Consilierul local Stefan Sandu sustine ca potrivit proiectului de buget pentru 2018, judetul Timis va primi pentru finantarea cheltuielilor cu drumurile judetene si comunale 9,95 milioane de lei, in conditiile unei retele de 2.858 kilometri de drumuri.

- Guvernul din Honduras a decretat in cursul noptii de vineri spre sambata starea de urgenta pentru a pune capat manifestatiilor opozitiei care iau amploare pe teritoriul tarii, protestatarii denuntand o 'frauda electorala' la alegerile prezidentiale de duminica, transmite AFP.Decretul aprobat…

- Comercializarea și consumul unor mari cantitati de produse origine animala in perioada sarbatorilor de iarna necesita intensificarea actiunilor de supraveghere si control, pentru verificarea respectarii conditiilor sanitar veterinare din targurile de animale, pietele agroalimentare, unitatile de comercializare…

- Guvernul de la Damasc a anuntat duminica seara, intr-un mesaj adresat Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), ca delegatia sa nu va veni luni la Geneva pentru a participa la o noua runda de negocieri politice privind Siria, a indicat emisarul ONU Staffan de Mistura, citat de AFP si Reuters. ''Guvernul…

- Ministrul Aparararii Mihai Fifor a anunțat ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, dupa ce paramentarii au votat pentru derularea tranzacției. Fifor a precizat ca este vorba de șapte sisteme pentru forțele aeriene și cele terestre. „Anul acesta…