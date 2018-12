Măsuri de prevenire împotriva răcelilor pentru sugari Prima si cea mai sigura este alimentatia corecta (alaptatul la san), care ii confera sugarului protectie, iar diversificarea corecta ii confera la fel protectie prin vitamine, minerale si proteinele din alimente. Fiecare parinte trebuie sa fie constient ca vaccinarea corecta pazeste organismul sugarului de imbolnaviri grave (de la cele respiratorii si pana la meningita). Parintii, bunicii si fratii mai mari pot fi vaccinati in anotimpul rece cu vaccin antigripal pentru a feri sugarul din preajma lor. Un alt factor important este sa evite aglomeratia deoarece pot fi persoane bolnave… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

