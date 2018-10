Stiri pe aceeasi tema

- In curtea Mitropoliei din Iași se fac ultimele pregatiri pentru sarbatoarea Cuvioasei Parascheva. Astazi se impodobeste catafalcul pe care urmeaza sa fie asezata spre inchinare racla cu moastele sfinte. Pelerinajul de la Iași incepe oficial joi dimineața.

- Autoritatile din Iasi se tem ca numarul foarte mare de pelerini ce vor ajunge in oras cu ocazia sarbatorii Sfintei Parascheva ar putea duce la aparitia unor cazuri de pesta porcina. Pana la acest moment, in judetul Iasi nu au fost inregistrate focare ale acestui virus.

- Un porc dintr-o gospodarie taraneasca din Rogojeni , județul Galați, a murit din cauza pestei, iar autoritatile au decis sa eutanasieze in mod preventiv toate suinele din localitate, dupa ce Laboratorul Veterinar de Pesta Porcina de la Iasi a confirmat prezenta virusului.

- Proprietarii fermeleor de ovine si caprine, dar si crescatorii individuali de oi si capre din partea de sud a tarii primesc o alta veste-soc. In urma cu doua zile, autoritatile romane au instituit o noua alerta de pesta, de aceasta data la efectivele de oi si capre, in judetele de la la granita dintre…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a luat masuri de prevenire a apariției pestei micilor rumegatoare, in Romania, dupa ce primul focar de Pesta a Micilor Rumegatoare din Uniunea Europeana a fost confirmat in Bulgaria in data de 23 iunie a acestui an, urmat…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) anunta, intr-un comunicat transmis marti, ca a intreprins masuri de prevenire a aparitiei pestei la micile rumegatoare din Romania, dupa ce recent au fost depistate primele focare de boala in Bulgaria.

- Totodata, CE ofera Romaniei asistenta tehnica suplimentara de care ar putea fi nevoie in combatarea pestei porcine africane și avertizeaza ca boala s-ar putea extinde in alte 14 județe. Numarul focarelor de pesta porcina africana ccontinua sa creasca de la o zi la alta, astfel ca s-a ajuns deja la…

- In conformitate cu dispoziția Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența nr.553/2018, prefectul Vasile Moldovan a dispus aplicarea de masuri specifice, pe raza județului nostru, pentru prevenirea raspandirii virusului pestei porcine africane. ”Am transmis primarilor, in…