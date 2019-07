Stiri pe aceeasi tema

- In setul de masuri se numara si eliminarea pentru 5 ani a tuturor restricțiilor la importul de forța de munca calificata și necalificata. Masura a starnit reacții dure mai ales pe grupurile din Diaspora ale romanilor plecați sa munceasca. Ei considera ca prin aceasta masura PNL ar vrea de…

- Consiliului Federal din Elvetia a decis sa acorde acces liber cetatenilor romani de la 1 iunie, a anunțat, recent, ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba. "Salut decizia Consiliului Federal din Elveţia de a acorda libera circulaţie cetăţenilor români de la…

- Papa Francisc a salutat, la inceputul discursului rostit la Palatul Cotroceni, pe presedintele Iohannis, pe premierul Dancila si pe toti cei prezenti, in cazul Patriarhului Daniel folosinfd formula „Cu mare iubire, il salut pe preafericitul meu frate Daniel”. Suveranul Pontif a adus apoi un omagiu pentru…

- Programul "O familie, o casa" vs. "Prima Casa". Avantaje, condiții, beneficiari. "Acest nou program social se adreseaza distinct familiilor și are o serie de avantaje suplimentare fața de programul Prima Casa. Programul "O familie, o casa" vs. "Prima Casa". Avantaje, condiții, beneficiari. Romanii…

- Florian Bercea a fost parlamentar, ministrul Bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, ambasador și vicepreședinte al curții de Conturi. Este nascut in Tinaud și cetațean de onoare al Aleșdului din 2008. Zilele de cultura au debutat pe 7 mai cu o expoziție de icoane pe sticla,…

- Romanii pot subscrie incepand de joi pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei in cadrul Programului Tezaur, cu scadente la 1, 2, 3 si 5 ani si dobanzi anuale de 3,5%, 4%, 4,5% si, respectiv, 5%, veniturile aferente fiind neimpozabile, informeaza Ministerul Finantelor Publice.Titlurile…

- Cele doua zile de Paște s-au soldat cu chinuri pentru sute de romani care au ajuns la spital, pentru ca au mancat și au baut fara masura, scrie ProTV. Unii aveau și afecțiuni mai vechi, ce s-au agravat acum. Probleme au avut și cei care s-au așezat la masa cu avant dupa un post aspru și lung. „Foarte…