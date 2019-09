Stiri pe aceeasi tema

- Momentul cu femeia care se urca in avion alaturi de ponei a starnit amuzamentul calatorilor care s-au grabit sa-l imortalizeze intr-o fotografie, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Tarom aniverseaza 65 de ani cu promotii la bilete de la 65 euro dus-intors In trecut, au existat pasageri…

- Ana Pardau, femeia de 37 de ani din Suceava banuita ca și-a omorat trei copii, este urmarita penal. In august, femeia in gospodaria careia a fost gasit un bebelus mort, intr-o punga, iar apoi resturile a inca doi bebelusi, le-a spus anchetatorilor ca mai are trei copii și pe cei din urma nu i-a mai…

- Compania aeriana „Fly One” urmeaza sa achite 10, 2 milioane de lei in bugetul dupa ce Curtea de Apel Chișinau i-a restituit cererea de apel impotriva hotararii Judecatoriei Chișinau, sediul Centru, din 19 martie 2019, scrie Ziarul de Garda .

- Un barbat in varsta de 72 de ani, din orasul Harlau, județul Iași, a fost transportat la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, dupa ce acestuia i s-a facut rau in aeronava care venea la Iasi dinspre Antalya. "Pasagerul a acuzat in timpul zborului dureri in piept. A fost preluat de medicul aeroportului, s-a…

- Compania aeriana olandeza KLM a fost criticata pentru ca a solicitat mamelor care alapteaza sa se acopere pentru a nu ofensa alti pasageri, informeaza Press Association.Dupa ce o utilizatoare de Twitter, Heather Yemm, a chestionat KLM despre politica sa privind alaptarea, compania a raspuns…

- O tanara de 25 de ani, care a provocat un adevarat haos in avionul cu care calatorea, a primit o amenda de 85.000 de lire sterline. Chloe Haines a fost acuzata ca a devenit agresiva și a adoptat un...

- Aeronava companiei Delta a decolat din Atlanta și se indrepta, luni seara, spre Baltimore, cand unul dintre motoarele avionului a luat foc. Pilotul a efectuat o aterizare de urgența in Raleigh, Carolina de Nord, scrie libertatea.ro.

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, se afla in Tokyo, capitala Japoniei, acolo unde participa la un summit al femeilor lideri politici. Din nefericire, compania Air France i-a pierdut bagajele și timp de 4 zile a fost nevoita sa se descurce doar cu ceea ce avea la ea. Gorghiu anunța ca va da in judecata…