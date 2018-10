Măsură fără precedent în Ungaria. Oamenii străzii riscă închisoarea Cei prinsi dormind pe strada vor primi mai intai un avertisment, iar in caz de recidiva vor fi trimisi la inchisoare sau inrolati in programe de munca. Amendamentul a fost aprobat de Parlamentul de la Budapesta in iunie, dar locuitul pe strazi era delict pasibil de amenda inca din 2013. In adaposturile de stat sunt in total 19.000 de locuri. Potrivit unor estimari neoficiale, in Ungaria ar exista 30.000 de oameni fara adapost. Legea este aspru criticata de organizatiile pentru drepturile omului. ONU sustine ca este "cruda și incompatibila cu legile internaționale privind drepturile omului".… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

