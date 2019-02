Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov au fost, in ultimele patru zile, sub cod portocaliu sau galben de polei si depuneri semnificative de gheata. Echipele de interventie ale ISU Bucuresti-Ilfov au intervenit in ultimele 48 de ore la aproximativ 2.000 de cazuri generate de vremea nefavorabila. UPDATE…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca intentioneaza de anul viitor sa faca transportul public gratuit pentru toata lumea. "Daca se va pune problema gratuitatii totale a transportului public in comun, o masura pe…

- Noul regulament al Societații de Transport București (STB) prevede o creștere a amenzii pentru neplata unei calatorii, de la 150 la 500 de lei, dar pot plati jumatate din aceasta suma, in termen de 15 zile, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții Societații de Transport București (STB).Amenda…

- „Primarul general Gabriela Firea nu se poate lauda cu realizari marețe nici in proiecte de infrastructura, nici de termoficare a orașului (cu RADET in insolvența și cu o pierdere de 40% a agentului termic in rețea), nici in consolidarea cladirilor cu risc seismic, care vor face zeci de mii de victime…

- Proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei va deconta combustibilul folosit de cetateni pana la valoarea de 500 de lei pe luna daca mai multe persoane folosesc in comun un autoturism personal, in sistem de car-sharing, a fot aprobat de Consiliul General. Acelasi proiect fusese respins in sedinta…

- "Ma bucur ca ieri CGMB a votat proiectul pe care l-am initiat si consilierii generali, in majoritatea lor, au apreciat ca este un proiect bun. Si anume - in special navetistii sa renunte la masina personala, sa vina impreuna spre Bucuresti: in loc, sa spunem, sa vina o masina cu un sofer, sa vina…

- Presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring, a declarat joi, inaintea sedintei de Consiliu General, ca pe 30 decembrie expira ultima prelungire a Planului Urbanistic General si a cerut introducerea pe ordinea de zi a CGMB a unui proiect de hotarare care sa vizeze prelungirea acestuia. "Pe 30…

- PNL a lansat pe 2 noiembrie a.c. o invitatie la consultari pe tema centurii Capitalei, primarului general Gabriela Firea si ministrilor Lucian Sova si Rovana Plumb, cat si directorului CNAIR, Narcis Neaga, avand in vedere ca Bucurestiul este singura Capitala din Europa de Est care nu are in exploatare…