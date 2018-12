Stiri pe aceeasi tema

- Romania a intrat in vacanta de Craciun, astfel ca drumurile, garile si magazinele sunt pline la aceasta ora. Multi se indreapta spre munte, iar altii revin acasa din tarile de adoptie. “Parca cel mai rau este pe DN1”, se plang soferii, care au fost prinsi in traficul imposibil. Mii de masini se indreapta…

- Companii Lovitura pentru sistemul privat de sanatate. Ministrul finantelor acuza decontari duble si anunta controale pe piata de 6,5 mld. lei a serviciilor private de sanatate Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Georgiana Mihalache astazi, 00:07 0 Ministrul finantelor Eugen…

- "Patru ani, ca student, pentru a ma intretine, am luat doar joburile pe care colegii mei din Austria, Ungaria, Polonia sau chiar Turcia le refuzau, pentru ca eu, roman, nu aveam drept de munca. Inca doi ani dupa, am muncit in Austria pe jumatate din cat ar fi trebuit sa primesc. Pentru ca eu, roman,…

- Va spun sincer, am crezut ca, in ceasul al douasprezecelea, ministrul Teodorovici va suna alarma si va incerca sa-i trezeasca si pe colegii sai de Guvern, dar mai ales pe sefii sai, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Darius Valcov. M-am inselat. Eugen Teodorovici avea doua optiuni. Prima era…

- Tot marti, Klaus Iohannis ii va primi pe vicepresedintele Consiliului Federal al Confederatiei Elvetiene, sef al Departamentului Federal de Finante, Ueli Maurer, dar si pe comisarul european pentru justitie, protectia consumatorului si egalitate de gen, Vera Jourova, si va participa la o masa rotunda…

- Guvernul României ia în calcul reducerea numarului bugetarilor, iar o buna parte din angajați ar putea ajunge în șomaj.Astfel, premierul Viorica Dancila a recunoscut ca a cerut o analiza cu privire la schema de personal din ministere. Totul în condițiile în…

- Ministrul a spus ca decizia va fi luata in CEx de premierul Viorica Dancila. ”Asta decide CEx-ul, in functie de evaluarea doamnei premier. Sunt toate masurile cuprinse in programul de guvernare aferente unui minister sau altul, uneori sunt masuri la care sunt mai multe ministere angrenate,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a fost insoțita de Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe, de Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat și de Sorina Pintea, ministrul sanatații. In cadrul intrevederii, au fost trecute in revista perspectivele relațiilor…