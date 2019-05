Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila in vizita la Spitalul Judetean de Urgența Alba Premierul Viorica Dancila a vizitat in cursul zilei de joi, 9 mai, Spitalul Județean de Urgența Alba. Zi aglomerata pentru premierul Viorica Dancila. Neinvitata la summit-ul de la Sibiu, joi, Viorica Dancila a efectuat vizite…

- Potrivit AJOFM Alba, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 367 de locuri de munca vacante. Spania ofera 100 locuri de munca (muncitori agricoli). Alte oferte de angajare sunt in Germania – 56 de locuri de munca sunt vacante (4 șofer camion distanțe…

- Un accident rutier grav a avut loc joi dupa-masa, pe DN1, la ieșirea din Sebeș spre Sibiu. Doua persoane au ramas incarcerate dupa un impact frontal intre doua autoturisme. “Accident rutier pe DN1 la ieșire din Sebeș catre Sibiu. Impact frontal intre doua auto și doua persoane incarcerate. Pericol de…

- Institutul Național de Statistica (INS) a publicat recent o serie noua de date cu informații despre totalul exporturilor și importurilor pe fiecare județ din țara pe primele 11 luni din 2018. Argeș, Timiș, Olt, Sibiu și Alba au fost, cel puțin pentru primele 11 luni din 2018, in topul județelor cu balanța…

- Potrivit AJOFM Alba, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 225 de locuri de munca vacante. GERMANIA ofera 67 de locuri de munca (4 șofer camion distanțe scurte, 2 șofer camion, operator mașini CNC 3 macelar, 1 mecanic mașini industriale, 4 șofer camion,…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Alba l-au retinut pe cetatean italian, cu rezidenta in Sibiu, care, in calitate de administrator al unei firme de transport marfuri, a inselat mai multi clienti. Marfa transportata de camioanele firmei sale nu ar mai fi ajuns la destinatie. Prejudiciul…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) aloca in acest an 30 de milioane de lei pentru stimularea angajarii tinerilor in agricultura, acvacultura si industria alimentara, bani care vor fi utilizati pentru acordarea unor facilitati fiscale...

- GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ASOCIATIA TARA SECASELOR ALBA-SIBIU anunța public ca sesiunea de depunere a proiectelor aferente Masurii 4/5C – Sprijin pentru accesul populatiei din mediul rural la „energie verde” prin realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile si al economisirii energiei,…