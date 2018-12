Măsură controversată: Japonia reia vânătoarea comercială de balene Vanatoarea comerciala de balene a fost interzisa in anul 1986 de catre IWC dupa ce anumite specii au ajuns in pragul extincției. Deși Japonia a devenit membra a IWC in 1951, in țara, consumul de carne de balena este privit ca ceva normal, tradițional. Pana in prezent, Japonia vana balene, insa sub egida unui program științific, de cercetare a speciilor. Acum, Japonia vrea sa paraseasca IWC și sa reia vanatoarea comerciala de balene, incepand cu luna iulie a anului 2019. Potrivit BBC News, unul dintre purtatorii de cuvant ai guvernului a declarat ca vanatoarea balenelor se va practica… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de…

- Nicolae Mihaila, la pian și Louisa Staples la vioara vor susține un recital extraordinar, pe 19 octombrie, la Filarmonica, incepand cu orele 18.00. „Acest eveniment are ca scop strangerea de fonduri pentru fundația Kiwanis, fundație care susține si promoveaza tinerele talente. Pentru acest…

- Timpul a ținut cu participanții la editia 2018 a Maratonului, semimaratonului si crosului Aradului, soarele bland incalzindu-le traseul din centrul municipiului. Amatorilor de miscare le-au fost oferite cinci probe: Crosul Feroneria (0,7 km); Cros (6 km); Semimaraton Mosion Gheorghe…

- Referendumul pentru redefinirea casatoriei in constituție mobilizeaza, in 6 și 7 octombrie, aproximativ 1800 de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontiera. Aceștia vor asigura paza celor 597 secții de votare din județ, dar și paza transportului și depozitarea buletinelor de vot.…

- „Incepand cu data prezentului ordin, dl Librimir Cosmin se numește in funcția de director medical interimar la Serviciul de Ambulanța Județean Caraș-Severin, pe o perioada de cel mult șase luni”, se precizeaza in ordinul semnat de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Librimir a mai activat…

- Astfel, benzina urmeaza sa primeasca simbolul E urmat de un numar, intr-un cerc, la motorina simbolul B urmat de un numar intr-un patrat iar pentru carburanții alternativi codul fiecaruia intr-un romb. Etichetele vor fi plasate pe vehiculele nou-produse, in imediata apropiere a gurii…

- Sistemul de desfașurare este similar cu cel din sezoanele precedente. Campionatul cuprinde un tur și un retur, cu etape duble saptamanale, dar numarul acestora va crește, fiind noua echipe in loc de opt. Sezonul regulat va avea loc in perioada 12-14 octombrie 2018 – 24-26 mai 2019, dupa care…

- Accidentul s-a petrecut duminica, 30 septembrie, pe strada Petru Rareș, in jurul orei 5.00. Se pare ca șoferul venea pe strada Petru Rareș, dinspre Calea Zimandului inspre Piața Caius Iacob, cand a intrat in cele patru autoturisme. Conform martorilor prezenți la locul accidentului, am aflat…