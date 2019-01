Sectorul imobiliar ar putea primi un imbold dupa ce, de la 1 ianuarie, au fost eliminate mai multe condiții pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% la vanzarea-cumpararea de locuințe, arata Adrian Teampau, EY Romania și Lucian Vițelaru, coordonator drept imobiliar Radu și Asociații SPRL, conform Mediafax.

„Printre modificarile fiscale survenite pe final de an 2018 și inceput de an 2019 care au produs valuri in piața, una pare sa fi trecut neobservata. Guvernul a eliminat doua condiții din Codul Fiscal, suprimand efectiv restricțiile la achiziția de locuințe cu 5% TVA. Urmatoarele doua…