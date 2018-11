Stiri pe aceeasi tema

- Biroul National de Statistica din China a raportat ca economia acestei tari a crescut cu 6,5%, in trimestrul al treilea al acestui an, fata de acelasi trimestru al anului trecut, fiind cel mai lent ritm inregistrat de la criza financiara globala, din 2009, pana in prezent, informeaza, vineri, BBC.…

- Coalitia PSD-ALDE si Guvernul lor nu doresc sa legifereze nici transparent, nici sa se consulte cu partenerii, a afirmat presedintele Klaus Iohannis, joi, la Bruxelles, sustinand ca ordonanta de urgenta...

- Economia Italiei o ia la vale de bine ce e condusa și, in fața avertismentelor venite de la Bruxelles, guvernul de la Roma, prin vocea vice-premierului de extrema dreapta Matteo Salvini, arunca vina pe Uniunea Europeana.

- Uniunea Europeana a cheltuit in mod inadecvat circa 3,3 miliarde de euro din bugetul sau pe 2017, o pierdere de 2,4%, a anuntat joi Curtea Europeana de Conturi (ECA), relateaza dpa. Practic, banii europeni nu au fost cheltuiti in conformitate cu reglementarile UE, fie in urma unei erori de contabilitate,…

- Macedonenii se pronunța duminica la urne daca accepta schimbarea numelui țarii lor in ”Macedonia de Nord”. Acest nume ar incheia vechiul conflict cu Grecia și i-ar permite apropierea de Uniunea Europeana. Referendumul este consultativ, iar rezultatul sau va fi necesar sa fie validat de Parlament. Insa…

- Organizarea in luna noiembrie a unei reuniuni la nivel inalt consacrata incheierii unui acord intre Uniunea Europeana si Marea Britanie este conditionata de inregistrarea unor 'progrese suficiente' in negocierile dintre Bruxelles si Londra pana la summitul european din 18 octombrie, a declarat luni…