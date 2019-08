Măştile cu canabis, secretul unui ten perfect al cântăreţei Thalia Canabisul a inceput sa fie tot mai mult folosit in lumea cosmeticelor, devenind ingredientul preferat al unor celebritati pentru proprietatile sale benefice pentru piele si mai ales pentru formula sa anti-age, fiind preferat si de celebra cantareata si actrita mexicana Thalia, relateaza online ziarul spaniol ABC. Thalia se preocupa mult de ingrijirea pielii sale, cum se poate vedea si din unele postari ale sale in care celebra actrita apare fara machiaj si aratand un ten perfect la varsta de 47 de ani. Acum s-a aflat care este secretul sau: foloseste marihuana ca miracol pentru intinerire. "Imi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

