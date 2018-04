Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc al apararii, Nurettin Canikli, a avertizat sâmbata împotriva unei "invazii" franceze în nordul Siriei, dupa ce reprezentanti ai combatantilor kurzi primiti la Paris au afirmat ca Franta îsi va

- Presedintele Macron i-a primit vineri pe presedintii Adunarii Nationale, Francois de Rugy, si Senatului, Gerard Larcher, pentru a ajunge la un compromis cu privire la aceasta reforma. La intalnire a participat si premierul Edouard Philippe.''S-au inregistrat progrese asupra tuturor subiectelor…

- Varsta scolarizarii obligatorii in Franta va scadea de la sase la trei ani incepand cu toamna anului scolar 2019, o masura simbolica in scopul recunoasterii gradinitei, pe care cea mai mare parte dintre copii o frecventeaza deja la aceasta varsta, informeaza AFP marti, transmite AGERPRES . ”Am decis…

- Harlem Gnohere, atacantul de la FCSB, face nunta la vara in Franța, iar zilele trecute i-a dus personal invitația patronului viecampioanei, Gigi Becali. "Bizonul" se pregatește de o mare petrecere in capitala Franței chiar in vara! Și spera sa puna pe masa la Paris titlul de campion al Romaniei, dar…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte "16 au fost ranite", intre care "cel putin doua" sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act "al terorismului islamist" comis vineri in sudul Frantei, relateaza Reuters."Un individ a ucis…

- Iata cateva replici dintre cei doi: Gelu Duminica: Multe lucruri din politica domnului Trump nu au nicio legatura cu democrația. Este un fel de Putin, dar care iși pune toata gașca in jurul lui. Mihail Neamțu: Genul acesta de propaganda servește Rusiei. Gelu Duminica: Nu va…

- Pentru editori, este genul care ar putea salva o piata a cartii in scadere. Stilul "Young Adult", format din romane destinate celor de 15-25 de ani, se vinde foarte bine in librarii in Franta si va avea, in premiera, o scena dedicata la Salonul cartii de la Paris, relateaza AFP. Un cyborg care se lupta…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta vineri, 16 martie 2018, incepand cu ora 18:30, cea mai noua productie din repertoriul actual, "Don Carlo", opera in patru acte de Giuseppe Verdi. Regia, decorul, costumele si luminile spectacolului poarta semnatura lui Mario De Carlo. La pupitrul dirijoral…

- In urma mai multor cercetari, s-a constatat ca muschiul somonului de crescatorie se deosebeste de cel al somonului salbatic in ceea ce priveste compozitia sa nutritiva. Un ecologist norvegian considera ca acest tip de somon este imbibat cu otravuri.

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a atribuit prin licitatie deschisa doua contracte in valoare totala de peste 386.000 de lei, pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile internationale din Franta si China, potrivit unui anunt de atribuire…

- 25 de romance ce au schimbat lumea Sunt multe romance care au facut istorie si care ne-au schimbat viata in bine prin descoperirile si inventiile lor, prin politica, scriitura sau militand pentru drepturile omului. Iata o lista cu 25 de nume importante. 1. Elisa Leonida Zamfirescu.…

- Sa pornesc dinspre un fals grosolan, plamadit la Paris, in redacția publicației stangisto-comuniste „L’Humanite” [1] : pe 8 martie 1857, la New York, nemulțumite de condițiile de munca și de viața, unele femei au declanșat „o acțiune spontana” [2] ; in 1977, Francoise Picq și alte patru cercetatoare…

- Franța face un pas ambițios spre tineri și ii indreapta spre valorile culturale printr-un proiect considerat revoluționar. Mai exact, este vorba despre un ajutor de 500 de euro, pe care tinerii de 18 ani il vor primi pentru a se familiariza cu patrimoniul cultural francez.

- La invitația Inaltpreasfințitului Parinte IOSIF, Mitropolitul Ortodox Roman al Europei Occidentale și Meridionale și a PC Parinte Mircea Filip, parohul Bisericii “Sfinții Trei Ierarhi” din regiunea Romainville (Paris), Preasfințitul Parinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va sluji in…

- Un barbat se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost agresat luni seara de alti doi barbati cu o maceta si o sabie in timp ce lua cina intr-un restaurant din Paris, a declarat o sursa apropiata anchetei, citata de AFP. Cei doi agresori, "inarmati cu o maceta si o sabie", l-au lovit pe barbatul…

- O fresca a primilor ani ai epidemiei de SIDA in Franta si adaptarea unui roman despre Primul Razboi Mondial, cu 13 nominalizari fiecare, sunt marii favoriti la premiile Cesar, ce vor fi decernate vineri seara la Paris in cadrul unei ceremonii ce urmeaza sa fie cel mai probabil dominata de apeluri…

- Guvernul de la Paris vrea sa-i ajute pe producatorii auto si furnizorii de componente afectati de declinul vanzarilor de autovehicule diesel iar ministrul de Finante, Bruno Le Maire, a cerut companiilor auto "sa coordoneze transformarea spre masini echipate cu motoare pe benzina, hibride si electrice",…

- Uber a lansat serviciul UberGREEN in Bucuresti, in premiera pentru Romania, cu 20 de masini electrice Renault ZOE Z.E. In Capitala Uber are 500.000 utilizatori, dintre care aproximativ 10.000 vor experimenta UberGREEN ¬ cu masini electrice Renault ZOE Z.E. ¬ pana la finalul lunii Aprilie din 2018, estimeaza…

- Pakistanul a evitat provizoriu sa fie plasat pe o lista a tarilor ce finanteaza terorismul, in timpul unei reuniuni financiare ce se desfasoara saptamana aceasta la Paris, potrivit ministrului pakistanez al afacerilor externe Khawaja Asif, informeaza miercuri AFP, potrivit agerpres.ro. Islamabadul…

- Indragitul violonist de jazz din Franța, Didier Lockwood, s-a stins din viața duminica, in Paris, din cauza unor probleme cardiace. Muzicianul avea doar 62 de ani. "Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si casa sa de discuri anunta cu durere brutala disparitie a…

- Bronsite acute si cronice, crize de astm, boli cardiovasculare, alergii la polen, cancere pulmonare si ale cailor respiratorii si afectiuni ale aparatului reproducator se numara printre consecintele concrete pe care poluarea aerului le genereaza asupra sanatatii oamenilor, potrivit unui studiu publicat…

- Andreea Esca și Alexander Eram sunt casatoriți de 18 ani și sunt unul dintre cele mai indragite și apreciate cupluri din showbizul autohton. Cu ocazia Zilei Indragostiților, cei doi au organizat o petrecere prin care și-au dorit sa celebreze dragostea, alaturi de prieteni. Intre Andreea Esca, 45 de…

- Galaxia Andromeda, vecina Caii Lactee din care face parte si sistemul nostru solar, s-a format in urma unei coliziuni uriase dintre doua galaxii mai mici, in urma cu aproximativ trei miliarde de ani, pe vremea cand Terra exista deja, potrivit unui studiu citat de AFP. Calcularea momentului…

- Un barbat baut a injunghiat sase persoane, fara ca viata acestora sa fie in pericol, marti seara in plina strada la Paris, inainte de a fi arestat, a anuntat miercuri o sursa din cadrul politiei, relateaza AFP. Incidentul a avut loc in jurul orei 23:00 (22:00 GMT) intr-un cartier din nordul capitalei…

- Europarlamentarul Daniel Buda a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la sediul PNL Bistrita-Nasaud, ca peste 40% din terenurile agricole din Romania sunt detinute de cetateni straini, iar romanii risca sa devina 'capsunari la ei acasa'. In opinia lui Buda, ponderea…

- Doar cațiva centimetri de zapada au fost de ajuns pentru a da peste cap intreaga circulație in Paris și imprejurimi. Mașinile au ramas blocate pe șosele, autobuzele nu mai circula, traficul aerian e perturbat, iar trenurile au intarziat cu orele.

- "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El a cerut Departamentului Apararii sa studieze crearea unei ceremonii in cursul careia toti americanii vor putea sa-si exprime recunostinta", a declarat purtatoarea…

- Recomandat a fost inclusiv directorul operational al Airbus, Fabrice Bregier, si directorul general al Solvay, Jean-Pierre Clamadieu, a anuntat postul de televiziune BFM Business, transmite Reuters. Ceilalti doi sunt Frederic Lemoine, fost director al firmei de investitii Wendel, si Yann Delabriere,…

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP. Cele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita de stat la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro.

- ''Nu 'cadoului' oferit de Jeff Koons'', protesteaza intr-un articol publicat luni mai multe personalitati culturale din Franta, care se opun proiectului instalarii unei opere monumentale a artistului american la Paris, informeaza AFP. ''Acest proiect este…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost arestat preventiv si inculpat sambata la Paris pentru o tentativa de atentat, informeaza AFP din surse apropiate anchetei judiciare. Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic…

- Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic intr-o inregistrare video. El a fost retinut marti la Nimes, in sudul Frantei, de Directia Generala a Securitati Interne (DGSI), care a confiscat in urma unor perchezitii produse…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- PSG a reusit scorul campionatului in Franta. Echipa din Paris a surclasat cu 8-0 formatia Dijon. Balul a fost deschis de Di Maria, care in primul sfert de ora a partidei de pe stadionul Parc des Princes a marcat de doua ori.

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. 'Sunt bucuros si…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher, scrie evz.ro.

- Serviciile de informatii din Franta sunt vizate de o ancheta pentru neglijenta. Mai exact, parchetul din Paris vrea sa afle daca au fost neglijate date despre autorul unui atentat jihadist din 2016. Dosarul a fost deschis in urma unei anchete de presa.

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a cerut vineri "oprirea definitiva" a procesului de aderare a Turciei la Uniunea Europeana (UE), intr-un moment in care presedintele francez Emmanuel Macron il primea la Paris pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP. "Deriva…

- "Statele Unite urzesc in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar comploturi judiciare, ci si economice", a declarat Erdogan intr-o conferinta de presa la Istanbul. El urmeaza sa efectueze vineri o vizita in Franta, unde se intalneste, la Paris, cu omologul sau francez Emmanuel Macron.

- Majestatile Sale Regele Mihai I n. 25 octombrie 1921, Sinaia, Romania ndash; d. 5 decembrie 2017, Aubonne, Elvetia si Regina Ana a Romaniei n. 18 septembrie 1923, Paris, Franta ndash; d. 1 august 2016, Morges, Elvetia au vizitat in data de 20 octombrie 2006 Podgoria Murfatlar.Atunci, dupa degustarea…