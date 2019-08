Mastercard va plăti 2,85 miliarde de euro pentru o subsidiară a Nets Este cea mai mare achizitie realizata vreodata de Mastercard si o va ajuta sa-si extinda activitatea in domeniul platilor instant. Tranzactia va afecta profitul Mastercard timp de doi ani dupa finalizarea ei, in primul semestru din 2020. Cresterea pe segmentul sistemelor de plati accelereaza, in pofida temerilor privind escaladarea tensiunilor comerciale si a incetinirii economiei mondiale. Sectorul tehnologiei financiare (fintech) se consolideaza rapid, din ce in ce mai multi oameni prefera sa foloseasca in loc de numerar platile digitale pentru cumparaturile din magazine si cele online. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

