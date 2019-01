Mastercard renunta la numele companiei in sigla

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia este o continuare a unei strategii destinate diminuarii componentei 'card' din 'Mastercard' pe masura ce se extind noile metode si tehnologii de plata. In plus, Mastercard se alatura altor companii de renume, precum Apple si Nike, care au decis sa renunte la numele companiei, in favoarea…

- Telefoane marca iPhone din segmentul superior de pret vor incepe sa fie produse in India, inca din 2019, de catre divizia locala a grupului taiwanez Foxconn, a declarat pentru Reuters o sursa din apropierea acestui dosar. Grupul Foxconn este cel mai mare producator mondial de produse electronice…

- Presedintele Huawei Technologies, Guo Ping, a afirmat joi ca veniturile gigantului chinez ar urma sa inregistreze anul acesta un avans de 21%, ajungand la 108,5 miliarde de dolari. Compania a obtinut 26 de contracte pentru echipamentele de telecomunicatii destinate tehnologiei 5G iar livrarile…

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, s-a declarat, luni, in favoarea ajungerii la un acord cu privire la o taxa digitala la nivelul UE pentru gigantii Internetului cu prilejul reuniunii din decembrie a ministrilor europeni de Finante, adaugand ca sprijina modelul francez. Propunerea dezbatuta…

- Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda va functiona incepand de vineri, 2 noiembrie, de la ora 8:00, la capacitate redusa, pentru realizarea unor lucrari de reparatii, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES de Nuclearelectrica, operatorul centralei. Masura este necesara in vederea…

- TAROM a lansat aplicatia TAROM app si, de luni, pasagerii companiei isi pot achizitiona bilete de pe terminalul mobil, atat pe platforma Apple, cat si Android. Aplicatia TAROM, prima din istoria companiei, ofera pasagerilor "o experienta prietenoasa" pornind de la cautarea celor mai bune oferte…

- Google a lansat doua modele noi de telefoane Pixel, o tableta si un speaker cu ecran, in speranta ca va reusi sa rivalizeze cu alti giganti IT in aceste domenii. Smartphone-urile Pixel 3 si Pixel 3 XL au primit imbunatatiri semnificative fata de versiunile anterioare: display-ul e aproape…