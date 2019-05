Parteneriatul dintre Mastercard si Festivalul International de Film Transilvania (TIFF) sarbatoreste 13 ani odata cu editia din acest an a prestigiosului festival. Ca in fiecare an, Mastercard pregateste experiente inedite pentru iubitorii de film, iar anul acesta ii provoaca sa priveasca lumea prin prisma emotiilor resimtite din scaunul cinematografului, sa vada filmul cu alti ochi si sa se lase inspirati sa inceapa ceva de nepretuit in viata de zi cu zi. „Suntem foarte bucurosi de modul in care s-a dezvoltat parteneriatul dintre Mastercard si TIFF si, mai ales, mandri sa facem parte din acest…