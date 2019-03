Mastercard se alatura proiectului de constructie a primului spital de oncologie pediatrica din Romania si doneaza 1 milion de euro pentru asigurarea noilor tehnologii din incinta spitalului.



"Angajamentul Mastercard consta in directionarea eforturilor companiei, materializate prin produsele, serviciile si parteneriatele sale pentru urmatorii ani, catre facilitarea donatiei de 1 milion de euro in 2019, ce se va indrepta catre asigurarea noilor tehnologii in incinta spitalului. Sprijinul face parte din strategia integrata a Mastercard de a sustine comunitatile din intreaga lume pentru…