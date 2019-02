Mastercard - Bank of the Year, editia a IV-a: cine sunt specialistii si antreprenorii care vor stabili la cine ajung trofeele in acest an

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de Reveal Marketing Research in ianuarie 2019, pe un esantion national, arata ca 9 din 10 romani spun ca vor fi mai atenti cu felul in care-si vor gestiona finantele personale in acest an.

- Aplicatia Start-Up Nation 2018 a fost deschisa joi, 27 decembrie, la ora 11:00, dupa ce procedura de implementare a editiei 2018 a programului a fost publicata in Monitorul Oficial. Antreprenorii pot solicita finantari nerambursabile de cate 200.000 de lei pentru infiintarea si demararea unei afaceri:…

- „Cunoscut ca un hub de tehnologie în plina dezvoltare în România, Cluj-Napoca va gazdui cea de-a patra ediție a Startup Europe Summit”, în perioada 21-22 martie 2019, a anunțat Comisia Europeana, organizatorul evenimentului. Cei interesați sa participe la…

- Concursul judetean interdisciplinar ,,Pe urmele sfintilor” Editia a VI-a, 7 decembrie 2018 Scoala Gimnaziala ,,Andrei Saguna” Turda a organizat in data de 7 decembrie 2018, incepand cu ora 14.00,

- Sambata, 8 decembrie, incepand cu ora 9.30, la Universitatea Nationala de Arte „George Enescu" Iasi – Amfiteatrul „Achim Stoia" vor intra in concurs 21 de formatii corale de la unitati scolare din judetul Iasi. Laureatii etapei de concurs a festivalului vor evolua pe scena salii de festivitati a Colegiului…

- COMPETITIE…Peste 260 de elevi au participat la cea de a saptea editie a concursului interjudetean de fizica “Profizica”, organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui. Editia din acest an s-a bucurat de o participare numeroasa, 205 elevi au concurat la cele trei sectiuni ale concursului, gazduit…