Mastercard, amenda uriasa pentru incalcarea normelor UE de concurenta

Comisia Europeana a amendat MasterCard cu 570 de milioane de euro pentru incalcarea reglementarilor europene din domeniul concurentei. Mai exact, MasterCard nu le-ar fi permis retailerilor sa isi diminueze costurile pentru acceptarea platilor la POS, ceea ce s-a reflectat in preturi mai mari pentru consumatori, impiedicand comerciantii dintr-o tara membra UE sa beneficieze de comisioanele mai reduse […]