Masive proteste ecologiste contra traficului poluant, la Salonul Auto de la Frankfurt Peste douazeci de mii de oameni au protestat sâmbata și duminica la Frankfurt, împotriva traficului auto din ce în ce mai agresiv climatic. Câteva sute de manifestanți au blocat, înca din dimineața zilei de duminica, doua intrari la Salonul Auto IAA, care și-a deschis porțile ieri. &"Trimitem un semnal clar împotriva sistemului de trafic distructiv, înca reprezentat de cel mai mare show auto din lume&", au explicat presei, activiștii ecologiști din Germania.

