Stiri pe aceeasi tema

- Volvo a anunțat ca sistemele Hazard Light Alert și Slippery Road Alert, lansate inițial in 2016 doar pe piețele din Suedia și Norvegia pentru modelele din seria 90, vor deveni disponibile pe intreg teritoriul Europei. Cele doua sisteme permit mașinilor Volvo sa transmita in timp real date prin internet…

- “Ora Pamantului” a fost sarbatorita sambata in comuna argeșeana Ratești unde a fost organizata o acțiune de impadurire a unei suprafețe de teren aflata pe raza satului Patuleni. Evenimentul este rezultatul unei bune colaborari intre Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, prin Sectorul Social Filantropic…

- Aiudeanul Levente Polgar si clujeanul Daniel Maco au pornit asttazi, la ora 10.00, din fața statuii lui Mihai Viteazul din Alba Iulia in cursa de 5.500 de Km catre Finlanda. Pe aiudeanul Levente Polgar il știe deja multa lume. Ultramaratonistul cu handicap, are la activ doua participari, in 2016 și…

- Sute de oportunitati si oferte de munca permanente sau cu durata temporara in Spitale Publice sau Clinici Private pentru: Medici (toate gradele si specialitatile) Medici Rezidenti Medici Stomatologi Asistentele Medicale (toate specialitatile) Infirmieri Fizioterapeuti Farmacistii Moase Studenti Medicina…

- Pe Levente Polgar il știe deja toata lumea. Ultramaratonistul cu handicap, are la activ doua participari, in 2016 și 2017, la Ultramaratonul Montblanc, in lungime de 170 de kilometri, la multe competiții din Romania, dar este și primul sportiv cu handicap acceptat la cel mai dur maraton din lume, “6633…

- Un numar de 1.522 de locuri de munca din Spatiul Economic European sunt disponibile persoanelor interesate, fiind oferite de angajatori prin intermediul retelei EURES Romania, informeaza miercuri ANOFM. Cele mai multe locuri de muncă oferite prin reţeaua EURES România sunt în Spania…

- Tesla a lansat anul trecut configuratorul pentru Model 3 pe mai multe piețe din Europa, printre care se numara și Franța, Germania, Olanda, Marea Britanie, Suedia și Norvegia, iar livrarile erau programate pentru inceputul lui 2019. Potrivit Bloomberg, Tesla a primit acum toate aprobarile necesare și…