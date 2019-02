Mașinile second hand, mai ușor de verificat online n 2019 dect n reprezentanțe ​Aproximativ 15% dintre mașinile la mâna a doua au istoricul verificat înainte de achiziție, iar cele mai multe tranzacții se fac pe ochi frumoși – este realitatea pieței auto second hand din 2018, arata datele autoDNA.ro, care spune ca a generat 45.000 de rapoarte pentru mașini rulate, anul trecut. Odata cu intrarea în vigoare a GDPR informațiile pe care le pot furniza reprezentanțele sunt și mai restrânse, avertizeaza autoDNA.ro. Singura soluție ramâne verificarea istoricului auto online, iar daca mașina trece cu brio de acest filtru este recomandata apoi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 2018 au fost inmatriculate in Romania 473.616 de masini rulate provenite din alte tari, in scadere cu 8,9% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor DRPCIV. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Piata de masini la mana a doua din Romania este tot mai vizitata de romanii dornici de a gasi un autoturism de vis, dar la preturile pe care si le pot permite in functie de buget. Salariile nu foarte mari determina pe majoritatea sa nu poata sa achizitioneze masini noi, asa ca se orienteaza catre aceasta…

- Planuiești sa-ți cumperi o mașina second-hand? Atunci, iți recomandam sa profiți la maximum de promoțiile la autoturisme rulate pe care le are Altex, in preajma Craciunului. Cum, nu știi ca Altex, cel mai important jucator de pe piața electroIT din Romania, vinde și mașini second-hand? Daca nu știi,…

- In studiu s-au analizat anunțurile mașinilor second-hand ce ofereau seria de șasiu. Este vorba despre 1.589 de anunțuri postate pe diferite site-uri de profil din Romania. Dintre acestea, s-a constatat ca 259 de autoturisme, adica peste 16% din total aveau kilometrajul modificat. Citeste si CALCULATOR…

- Sa cumperi o masina second-hand poate deveni o aventura daca nu tineti cont de toate aspectele. Astfel de autoturisme sunt ieftine, dar multe dintre ele au kilometrajul ajustat sau au trecut prin accidente serioase, spun specialistii.

- Pentru a afla cat de cinstiti sunt o parte dintre vanzatorii de masini, care ofera transparenta prin postarea seriei VIN (seria de sasiu) in anunturile de pe platformele online de vanzare, in luna noiembrie, InspectorAuto.ro a realizat un studiu-ancheta, finalizat cu o concluzie cel puțin ingrijoratoare.…

- Vanzatorii de masini uzate masluiesc odometrele si reduc rulajele masinilor uzate cu milioane de kilometri chiar si in cazul in care afiseaza seria de sasiu in anunt, in conditiile in care piata auto ramane nereglementata, potrivit datelor publicate, marti, de platforma InspectorAuto.ro, citate de news.ro.…

- Cum trebuie afișat prețul? Indiferent ca este vorba de un magazin online sau de unul clasic, prețul trebuie intotdeauna afișat clar, lizibil, in lei și cu toate taxele incluse (TVA și alte taxe suplimentare, daca este cazul). Care sunt regulile privind reducerea de preț? Pretul redus trebuie sa fie…