- Numarul autoturismelor second hand inmatriculate in Romania, in ianuarie 2018 a fost de 39.261 unitați, in creștere de patru ori fața de aceeași perioada a anului trecut, conform datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) citate de Agerpres. Top 3 marci inregistrate:…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a emis in 2017 peste 25.400 permise de conducere, se arata in Raportul de activitate al Institutiei Prefectului – Judetului Maramures. Mai jos, cateva statistici cu privire la activitatea Serviciului de Permise. Activitatea…

- Inmatricularile de vehicule noi au crescut, in Romania, cu 65,32- in ianuarie 2018, ajungand la 15.762 de unitati, in comparatie cu aceeasi luna din anul anterior, cand s-au inregistrat 11.744 de autoturisme, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in ianuarie cu 66.37% fața de ianuarie 2017, potrivit datelor publicate de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cele mai multe inregistrari au fost, in ordine, pentru modelele Dacia, Volkswagen și Skoda.

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Tranzactiile cu mașini second-hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, la 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depașit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Romanii au continuat sa cumpere si sa inmatriculeze masini exclusiviste si in 2017, atat noi cat si second hand, numarul unitatilor auto de acest fel situandu-se la 1.943, dintre care cele mai multe din gama Jaguar, respectiv 919 exemplare, reiese din datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Potrivit ultimelor date ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) in 2017 numarul autoturismelor second hand inmatriculate pentru prima data in Romania a crescut cu pete 75%. Astfel, daca in 2016 au fost aduse in tara 297.290 de autoturisme second hand din strainatate,…

- Piata de masini noi a inregistrat tranzactii de peste 100.000 de unitati in 2017, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani si al patrulea an consecutiv de crestere, in timp ce piata masinilor rulate din import a crescut cu 74% fata de 2016, la 500.000 de unitati, indicand cel mai ridicat…

- Piata auto a urcat la un nivel record in 2017, inmatricularile de autoturisme noi au depasit 105.000 de unitati, iar cele de masini second-hand aduse din Europa de Vest au depasit 518.000 de unitati, potrivit Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cum arata…

- Tocmai de aceea, este atat de important instructorul cu care vei porni pe acest drum. Important nu este doar ca el sa fie un sofer bun ci sa stie cum sa-ti transmita si tie cunostintele lui practice pentru a avea vreo sansa sa obtii plasticului roz mult ravnit. Concluzia: atentie la scoala de soferi…

- Aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in anul 2017 in Romania, in crestere cu 10,71% fata de aceeasi perioada din anul anterior, in timp ce numarul inregistrarilor de masini rulate a ajuns la aproape 519.000 de unitati, mai mult cu 74,55% raportat la intervalul de referinta,…

- Direcția Generala Anticorupție a fost sesizata de un ofițer din cadrul Serviciului Public de Permise Harghita ca doua persoane au incercat mituirea sa. Ofițerului i s-au oferit 10.000 de forinți pentru a efectua o programare pentru susținerea probei practice. Doua persoane din județul Harghita sunt…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs in vederea ocuparii prin incadrare directa in conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului si ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate "pe incredere", in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat,…

- In primele 11 luni ale anului in Romania, circa 99.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate, in crestere cu 14,64% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce numarul inregistrarilor de masini second hand a ajuns la 474.487 de unitati, echivalentul unui salt de peste 71% raportat la intervalul…

- Proiectul a fost depus in Senat, fiind semnat de mai mulți aleși de la PNL, USR, PMP, PSD și din grupul minoritaților, fiind supus consultarii publice pana pe 28 ianuarie 2018, precizeaza ziare.com. Citeste si Veste buna pentru soferi. Impozitul auto ar putea sa scada si de zece ori, in anumite…

- Plecati la drum in weekend? Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca momentan se fac lucrari de mentenanta la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Astfel, toți cei care obișnuiau sa iși plateasca rovinietele cu ajutorul operatorilor de telefonie…

- Eliminarea timbrului de mediu a dus la cozi impresionante atât la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din fiecare județ cât și la unitațile teritoriale ale Registrului Auto Român (RAR).

- Inmatricularile de masini second hand continua sa fie la un nivel foarte inalt, ajungand la 426.029 exemplare, din ianuarie si pana in octombrie, in crestere cu aproape 70% comparativ cu primele zece luni din 2016, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor…

- In Romania au fost inmatriculate 88.805 automobile noi in primele zece luni ale anului, cu 16,9% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut, acesta fiind al saselea avans din Uniunea Europeana (UE), potrivit datelor publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Autombile (ACEA). Cele…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a ajuns, in octombrie, la nivelul de 88.805 unitați, in primele zece luni, in creștere cu aproape 17% fața de aceeași perioada din anul precedent, reiese din statistica Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata…