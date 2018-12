Conform relatarilor din presa, la Florenta, politistii au oprit un Audi cu placute de inmatriculare romanesti, iar in urma verificarii documentelor soferul roman a primit o amenda de 500 de euro. Un alt sofer roman a primit o amenda de peste 1.100 de euro pe raza orasului Ravenna. Certificatul de inmatriculare i-a fost confiscat si i-a fost pus sechestru pe masina, scrie o publicatie de limba romana din Italia, scrie News.ro.

Ambasada Romaniei in Italia a anuntat vineri pe pagina de Facebok modificarea Codului Rutier italian, in conformitate cu Legea nr. 132 privind convertirea in lege,…