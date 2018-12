Masinile romanilor din Italia, sechestrate dupa modificarea Codului Rutier! Orban: „Somez Guvernul sa ia atitudine fata de confiscarea automobilelor romanilor din Italia”

Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura pentru romanii care traiesc in Italia: Codul rutier a fost modificat, astfel ca persoanele care au rezidenta in Italia de mai mult de 60 de zile nu mai au voie sa circule cu un vehicul inmatriculat in strainatate. Presa relateaza cazuri in care soferi avand masini cu numere de inmatriculare…

- Conform unui comunicat de presa preluat sambata de Agerpres, Ludovic Orban 'someaza' Guvernul Dancila 'sa ia de urgenta atitudine fata de confiscarea in masa a automobilelor romanilor din Italia'. 'Guvernul Romaniei a atins un nivel de nepasare si incapacitate cronice, nefiind in stare sa mai apere…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a somat, sambata, Cabinetul Dancila sa ia masuri cu privire la confiscarea in masa a autoturismelor inmatriculate in tara noastra ale romanilor din Italia. Solicitarea liderului liberalilor vine in contextul schimbarii Codului rutier italian.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, declara, intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES, ca "someaza" Guvernul Dancila "sa ia de urgenta atitudine fata de confiscarea in masa a automobilelor romanilor din Italia". "Guvernul Romaniei a atins un nivel de nepasare si incapacitate cronice, nefiind…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, vineri, o buna parte din sesizarile transmise de PNL, USR si de presedintele Klaus Iohannis in legatura cu proiectul legii pentru modificarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea Legii privind organizarea judiciara. Liderul Partidului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara ca motivul principal pentru care oamenii nu au venit la vot este confiscarea referendumului de catre liderul PSD, Liviu Dragnea. "Motivul principal pentru care oamenii nu au venit astazi la vot este confiscarea acestui referendum de catre Liviu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca liberalii vor derula o campanie de informare in toata tara privind pesta porcina africana. "Am constatat ca Guvernul Romaniei nu a derulat absolut...

- Presedintele PNL Ludovic Orban a criticat dur Cabinetul Dancila, numindu-l „cel mai idiot Guvern din istoria Romaniei”. Acesta a declarat ca managementul politic din Romania s-a deterioriorat si a spus despre sefii de ministere ca „sunt cei mai prosti ministri care au existat vreodata”.