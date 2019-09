Maşinile parcate neregulamentar, ridicate în Capitală. Unde suni dacă ţi se întâmplă In prima saptamana de dupa intrarea in vigoare a hotararii, s-au dat amenzi de aproape 30.000 de lei. 44 de mașini au fost luate cu platforma in Bucuresti. Dintre acestea, cele mai multe au fost ridicate din sectorul trei - 27 la numar. Locul 2 este ocupat de sectorul 1, unde pana acum 13 autoturisme au fost ridicate iar in sectoarele 2 si 4, angajații primariei au luat cu ei doar 4 autoturisme. La polul opus se afla sectoarele 5 si 6 unde niciun vehicul nu a fost ridicat pana acum. In vizorul politistilor au intrat in special autoturismele care blocau intrarile in spitale,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

