- Sâmbata a intrat în vigoare reglementarea Uniunii Europene care impune instalarea pe toate autovehiculele noi a a sistemului eCall, care lanseaza automat apeluri de urgenta în caz de accident, informeaza DPA.

- Daca feministele din intreaga lume ar incerca sa gaseasca o lume ideala, in care societatea sa aiba la baza principii matriarhale, femeile sa se gospodareasca singure, dupa bunul plac, nimeni sa nu le iasa din cuvant, iar barbații sa fie puși la punct de bunici, mame, soții și fiice, atunci, cu siguranța, Insula…

- Pe parcursul a sapte zile, politistii rutieri au actionat verificand modul in care conducatorii auto si pasagerii folosesc centura de siguranta si dispozitivele de fixare in scaune pentru copii. Actiunea a facut parte din calendarul de activitati al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa -T.I.S.P.O.L.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul muncii prevede…

- Sezonul de ciclism a inceput cu Trofeul Primaverii, prima competiție oficiala. Vezi galeria foto + 2 + 2 Complexul Motor Park Romania din Adancata a fost duminica gazda Trofeului Primaverii, prima competiție oficiala din calendarul competițional al sezonului 2018 la ciclism. Concursul organizat sub…

- Casa de Cultura Cehu Silvaniei va gazdui sambata, 24 martie, in intervalul orar 10-17, a patra editie a Targului de Produse Traditionale si Mestesugaresti. In cadrul evenimentului isi vor expune creatiile peste 15 expozanti, invitat de onoare fiind cunoscutul mester olar salajean, Csibi Csaba, considerat…

- Un tânar de 24 de ani a murit la volan în noaptea de duminica spre luni, 12 martie, dupa ce a pierdut controlul autoturismului, a lovit un copac și s-a rasturnat de mai multe ori pe câmp cu autoturismul. Barbatul era șofer de TIR experimentat, facând curse în toata Europa.…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care Vinerea Mare devine zi libera. In acest fel, romanii vor avea o mini-vacanța de patru zile de Paște. Lgea completeaza aliniatul 1 al art. 139 din Codul Muncii. Legea a fost adoptata de Camera Deputaților, in calitate de Camera decizionala, la finalul…

- Cel putin 252 de migranti, care incercau sa ajunga in Europa pe mare profitand de vremea favorabila, au fost salvati sambata de paza de coasta libiana in doua operatiuni distincte, a informat marina libiana, citata de AFP, transmite AGERPRES . Capitanul Rami al-Hadi Ghomed a explicat ca 140 de migranti,…

- CEO-ul companiei olandeze Pal-V spune ca cei care doresc sa aleaga daca sa sofeze pana la munca sau sa zboare sunt cu un mare pas mai aproape de indeplinirea dorintei. Acesta a lansat primul model produs de companie, Pal-V Liberty, un autoturism cu trei roti si doua locuri cu functie de zbor, scrie…

- Congresul PSD. Dragnea: Adoptarea monedei euro pana in 2024, un pas obligatoriu pentru ca Romania Congresul PSD a votat, sambata, Conventia nationala pentru adoptarea monedei euro pana in 2024, presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirmand ca este un pas obligatoriu pentru ca Romania sa poata sta la „masa…

- Ceasurile electrice din 25 de state din Europa au ramas in urma cu sase minute, in ultimele doua luni, din cauza unei dispute dintre Serbia si Kosovo, anunta ENTSO-E, asociatia transportatorilor europeni de energie.

- Unul dintre cei mai mari economisti americani, Jeffrey Sachs, profesor la Columbia University, a spus astazi la Bucuresti ca Romania trebuie sa investeasca in industriile de inalta tehnologie daca vrea crestere economica sustenabila si sa ramana cat mai aproape de nucleul UE. „Romania are…

- O treime dintre femeile singure asociaza primavara cu iubirea, considerand ca este momentul perfect pentru a-si gasi sufletul pereche. In luna martie, cele mai multe femei singure isi doreasca sa primeasca flori (35%) si martisoare (27%). Chiar daca au primit un cadou de 1 martie, asteapta sa fie rasfatate…

- Reteaua electrica europeana interconectata sufera de la jumatatea lunii ianuarie din cauza unei probleme de alimentare aparuta in Kosovo, ce afecteaza distributia de electricitate in 25 de tari,...

- Copii cu copii. Este drama prin care trec anual zeci de adolescente care ajung sa aduca pe lume un copil, la o varsta la care ele insele au nevoie sa fie ingrijite. Și cel mai crunt este ca acest fenomen este in creștere de la un an la altul. Zeci de tinere din Gorj au devenit in 2017 mamici la vartse…

- Ora de vara 2018. Anual, in ultima duminica a lunii martie, Romania trece la ora de vara. Așadar, se va trece la ora de vara in noaptea de 24 spre 25 martie, iar prin schimbarea orei de la ora de iarna la ora de vara se ințelege faptul ca ora 3:00 va deveni ora 4:00. ORA DE VARA 2018. Schimbarea…

- Statul roman a eșuat lamentabil in ultimii ani nu numai sa-i readuca in țara pe cei deja plecați, ci și sa-i țina pe loc pe cei abia ieșiți de pe bancile școlilor. Perspectivele sunt clare: mulți dintre ei nu au niciun gand sa se mai intoarca vreodata. An de an, Vasluiul și Romania pierd tineri valoroși…

- Politistii rutieri din judetul Alba au verificat 183 de autovehicule destinate transportului public de persoane si 291 autovehicule de transport marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 103 amenzi, in valoare de 28.960 lei. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile, conform…

- Britanicii au scos armata pe strazi, in lupta cu zapezile! Sute de șoferi blocați pe șosele au fost salvați de mașinile militare. Acum nu mai ninge atat de tare, insa gerul naprasnic a pus stapanire pe zone intinse din Europa.

- Doua interventii dificile ale echipajelor de prim ajutor au avut loc astazi in judet. Masinile nu au putut inainta, iar pacientii, amandoi copii, au fost adusi de familii cu saniile pana unde au putut acestea ajunge. Primul caz a fost al unui copil de 11 ani din Bojila muscat de un caine. Echipajul…

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a...

- Daca mașinile care se conduc singure sunt intr-adevar viitorul, atunci viitorul a sosit! Statul american California va permite in curand companiilor de tehnologie și producatorilor de mașini sa testeze mașini autonome pe drumurile publice pentru prima data. Anunțul a fost facut luni de Departamentul…

- Fiat-Chrysler ar putea scoate diesel-urile din oferta sa de vehicule pentru pasageri, pe fondul scaderii cotei de piata a acestui tip de combustibil in Europa, dar si fiindca vor fi tot mai ridicate costurile cu dezvoltarea de motoare care sa respecte reguli tot mai stringente de mediu, scrie Financial…

- Fotocredit: Auto-TestDrive, JATO Dynamics Inmatricularile de mașini noi au crescut cu 3.1% anul trecut in Europa, ajungand astfel la un total de 15.57 milioane de unitați. Scandalul Dieselgate și-a pus serioas amprenta asupra preferințelor europenilor pentru mașinile alimentate cu motorina, acestea…

- Mijloacele de transport electrice și cele hibride caștiga tot mai mult teren in Europa. Astfel de mașini au devenit populare și in Romania, chiar și la Campina, unde au inceput sa apara cele hibride. Adica, automobile care combina combustibilul tradițional (benzina, motorina, GPL) cu alimentarea electrica.…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Tg-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar cei care se afla in preajma unor persoane violente, sa se indeparteze de ele. …

- Presa europeana se face ecoul unei scrisori deschise semnate de personalitati ale vietii internationale, un text profund nelinistitor pentru ca aliniaza nu numai un apel de o duritate fara precedent, ci si o serie de argumente care, cel putin, ar trebui sa ne puna foarte serios pe ganduri.

- Are 25 de ani și bate cuie cu capul. Este maestru in 5 stiluri de arte marțiale și «singurul om din Europa care bate cuie cu capul». Se numește Iordache Lazar, traiește in Fetești și, la numai 25 de ani, a inventat un stil de arte marțiale practicat deja in 10 țari ale lumii. «Inteligența invinge forța»…

- Realizarea unei Europe mai sigure, stabile și solidare, prin consens, competitivitate și coeziune, sumarizeaza prioritațile Președinției bulgare a Consiliului UE, al carei moto "Puterea sta in unire" se regasește și pe stema Republicii Bulgaria. Cele patru domenii-cheie pe care se va axa mandatul de…

- Romania, in preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin 2019. Programul tricolorilor, in grupa de la Bolzano, Italia. Grupa a treia 11 ianuarie, ora 20:00 Romania – Italia 34-24 VIDEO Pentru Romania au marcat: Alex Simicu 12 goluri, Demis Grigoras 6, Chike Onyejekwe 3, Gabriel Bujor 3,…

- Fotocredit: Mercedes-Benz Mercedes-Benz a reușit sa livreze in 2017 peste 400.000 de vehicule utilitare, valoare record ce vine dupa nu mai puțin de cinci ani consecutivi de creștere inregistrați de divizia Vans a constructorului din Stuttgart. Toate modelele Mercedes-Benz Vans au inregistrat in…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer, a facut marti un apel catre alegatori sa lase guvernul federal sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi a finantelor publice, transmite Reuters.Aproape doua treimi din veniturile la bugetul federal elvetian…

- Samsung intra in industria auto și vrea sa fie furnizor de componente. Gigantul coreean lanseaza o platforma pentru mașinile care se conduc singure și spera sa vanda constructorilor componente pentru sistemele autonome și soluții de infotainment, scrie Reuters . Samsung Electronics a dezvaluit la CES…

- Comisarul Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan pentru ca ulterior ministrul Carmen Dan sa-i ceara demisia, are impreuna cu echipa lui, performante neatinse de nicio alta structura similara din Europa. A fost…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Romania a inregistrat in ultima statistica disponibila, 97 de victime in accidente rutiere la fiecare milion de locuitori și ocupa locul doi in Uniunea Europeana la acest capitol, doar Bulgaria depașindu-ne cu 99 de decese/milion de locuitori! Read More...

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Prioritatile Clujului Cultural in 2018 Centrul Cultural Clujean iși propune in 2018 sa inceapa implementarea tuturor proiectelor din programul cultural și sa genereze venituri externe pentru proiect, din fonduri private și europene. Pâna la 15 martie 2018, echipa executiva va aduce…

- Masinile inteligente, conectate la internet, au prevazute sisteme de securitate foarte avansate, dar sunt vulnerabile atacurilor cibernetice. Hackerii ar putea sa controleze o astfel de masina de la distanta, chiar si de pe alt continent. “Daca eu ma aflu, spre exemplu, in Europa, in Romania si merg…

- Forțele aeriene americane din Europa au publicat imagini cu momentul in care doua avioane ale escadrilei SUA au interceptat aeronave rusești care survolau deasupra Marii Baltice, in spațiul aerian internațional, informeaza ABC News.Cele doua incidente au avut loc pe 23 noiembrie și 13 decembrie, avioanele rusești…

- Diego Forlan joaca fotbal și la 38 de ani. Și-a gasit un loc calduț in Hong Kong, la Kitchee. Uruguayanul nu are nicio intenție sa renunțe. Sosirea lui Forlan a fost oficializata pe pagina de Facebook a gruparii asiastice . Forlan va fi cel mai bine platit jucator din campionat și va fi omul-cheie pentru…

- 52% dintre mașinile vandute in Norvegia in 2017 au fost electrificate complet sau parțial. Este o premiera mondiala atinsa de o țara in care numarul de mașini electrice vandute intr-un an e aproape egal cu cel al mașinilor diesel, scrie automarket.ro.

- Lovitura pentru Dacia. Producatorul auto roman a ajuns la 3% cota de piata in Europa si se lupta direct cu Hyundai sau KIA pe piața europeana. In același timp, doar jumatate din masinile vandute la nivel mondial mai sunt asamblate la Mioveni, iar restul in Maroc.

- Campioana Romaniei la volei feminin, CSM Volei Alba Blaj, a perfectat transferul jucatoarei portoricane Lynda Morales, care va evolua pe pozitia de centru, a anuntat clubul ardelean pe pagina sa de Facebook. Morales (1,88 m, 74 kg), care a participat cu echipa nationala…