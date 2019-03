Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca Marea Britanie se îndreapta catre un Brexit fara o înțelegere daca Parlamentul britanic va refuza sa ratifice acordul privind ieșirea din Uniunea Europeana, negociata între Theresa May și Bruxelles, relateaza The Guardian. "În…

- Premierul britanic Theresa May a obținut "modificari cu caracter obligatoriu" ale acordului de Brexit in urma discuțiilor de luni de la Strasbourg cu oficialii europeni, a anunțat David Lidington, ministru pentru Cabinetul prim-ministrului, informeaza cotidianul The Guardian.

- Persoanele care dau dovada de ”lipsa de respect” online fata de conducatorii tarii, inclusiv fata de Vladimir Putin, risca sa ajunga dupa gratii, prevede o lege controversata de Parlamentul rus, relateaza The Guardian.

- Condițiile meteo din Maine, din ultima perioada, le fac probleme și… hoților. Un barbat care tocmai ce jefuise o banca din Waterville și fugea de la fața locului, a alunecat pe trotuarul inghețat, scapandu-și arma și banii chiar in fața unui agent al forțelor de ordine. Polițistul se…

- Partide separatiste catalane s-au raliat cu cele de dreapta și au votat împotriva legii bugetare propuse de guvernul socialist de la Madrid, ceea ce naște spectrul unei noi runde de alegeri parlamentare, a treia în mai puțin de patru ani, scrie The Guardian.Partidul Socialist deține…

- Viteza este principala cauza a accidentelor rutiere. Pentru a salva cat mai multe vieți, oficialii europeni au propus producatorilor auto sa integreze in noile modele de mașini un sistem de limitare a vitezei. Propunerea este una controversata, criticata atat de producatorii auto, cat si de soferi.

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian citat…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…