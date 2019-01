Stiri pe aceeasi tema

- Gurbanguli Berdimuhamedov, președintele autocrat al Turkmenistanului, a instituit o serie de reguli absurde. Astfel, funcționarii publici nu au voie sa se dea cu lac de unghii, sa-și vopseasca parul și sa...

- Perioada de foc pentru Comisia Electorala Centrala, la inceputul anului 2019. Peste 25 de mii de functionari electorali vor fi implicati in organizarea scrutinului parlamentar din februarie 2019, dar si a referendumului republican, care va avea loc in aceeasi zi.

- Presedintele american, Donald Trump, a imputat democratilor, sambata, "stricta" responsabilitate a mortii copiilor imigranti aflati in custodia autoritatilor SUA, dupa decesul a doi minori din Guatemala si in plina disputa politica legata de blocajul administratiei federale, relateaza AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a imputat democratilor, sambata, "stricta" responsabilitate a mortii copiilor imigranti aflati in custodia autoritatilor SUA, dupa decesul a doi minori din Guatemala si in plina disputa politica legata de blocajul administratiei federale, relateaza AFP.

- O zi minutata de 1 Decembrie cu evenimente organizate impecabil, in care oamenii au sarbatorit Centenarul Marii Uniri, s-a incheiat cum nu se poate mai prost pentru zeci de persoane venite din alte localitați, care au fost obligate sa-și lase mașinile in parcarile amenajate la intrarile in oraș. La…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca nu este ”nicidecum” de acord cu propunerea ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, respectiv ca fiecarui muncitor sa-i fie limitat dreptul de a lucra intr-o tara.

- Un tribunal din Germania a hotarat ca toate masinile diesel de generatie veche sa nu mai poata circula pe autostrada A40. De fapt este vorba de prima interdictie din Germania pentru accesul pe o autostrada de tipul AUTOHAN pentru masinile personale cu motoare diesel Euro 2, Euro 3, sau…

- Mașinile cu motor diesel nu mai au voie sa circule oriunde. Intr-o masura fara precedent, justiția din Germania a hotarat ca mașinile diesel sa fie interzise in orașul Essen și un segment de autostrada aflat in apropiere.