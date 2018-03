Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile Romaniei au crescut cu 15,9% in ianuarie, dar importurile au urcat cu un ritm superior de 17,3%, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). Ca atare, deficitul comercial al țarii noastre a ajuns doar in ianuarie la 775 de milioane de euro, cu 169,8% mai mare. Fața de luna decembrie…

- Doua masini sport clasice din anii 60 au fost vandute la licitatie in Statele Unite pentru mai bine de 3 milioane si jumatate de dolari. Vehiculele, extrem de rare, au fost gasite intr-un garaj care urma sa fie demolat.

- Un hot a fost prins in flagrant in timp ce fura capace de la rotile masinilor parcate intre blocuri. Scenele incredibile s-au petrecut in Pitești. Acesta venise la furat cu propria mașina. Și-a tras o gluga pe cap și o cagula pe fața, dar a avut mare ghinion. Totul s-a petrecut in cartierul Gavana din…

- Cozmin Gușa a raspuns, intr-o intervenție telefonica la B1 TV, acuzațiilor aduse de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu cu privire la preluarea "ilegala" a Realitații TV. Acționarul actual al Realitații a declarat ca Vantu a prezentat doar "jumatați de adevar" și lucrurile sunt mult mai complicate.

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Galati anunta ca legea prevenirii a intrat in vigoarea. Legea prevenirii reglementeaza o serie de instrumente care sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii, aceasta fiind completata de Hotararea Guvernului nr. 33 / 2018 prin care au fost stabilite…

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- Noi detalii ies la iveala dintr-un caz care a cutremurat o tara intreaga, in urma cu mai mult timp. Dosarul este extrem de dramatic si prezinta uciderea unui student din anul I intr-un camin al Universitatii „Al. I Cuza” din Iasi si tentativa de omor comisa impotriva celui de-al doilea. Desi Aurelian…

- Doi barbați și-au vazut moartea cu ochii, dupa ce s-au rasturnat cu mașina la scurt timp de cand au pornit intr-o cursa nebuna. Din fericire, deși impactul a fost unul violent, doar pasagerul aflat pe scaunul din dreapta șoferului a fost ranit. Polițiștii i-au facut dosar penal celui aflat la volan,…

- Despre masinile electrice si despre cele hibride se vorbeste tot mai des. Rapoartele de vanzari pentru anul 2017 au aparut deja din partea multor branduri, iar procentele pentru vanzarea masinilor electrice cresc vazand cu ochii. In Norvegia, ponderea masinilor electrice…

- Viscolul care a lovit Romania in ultimele zile i-a pus in dificultate pe soferii care si-au cumparat autoturisme ecologice, ce protejeaza mediul inconjurator, acestia fiind nevoiti sa invete cum se conduce o masina electrica pe zapada pentru a nu pierde aderenta. „In primul rand, masina electrica nu…

- Kieron Durkan, un popular fotbalist englez, a fost gasit mort in masina sa, care era parcata intr-o rezervatie naturala. Kieron Durkan a fost gasit la Wigg Island, in Runcon, oras industrial si port din nord-vestul Angliei, unde acesta a copilarit. Poliția a declarat ca nu exista circumstanțe suspecte…

- Scene halucinante intr-un supermarket din Arges! Dialogul dintre un client si o vanzatoare a ajuns viral pe internet. Tot incidentul s-a petrecut intr-un magazin Kaufland. Dupa ce filmuletul a fost postat pe internet, reprezentantii lantului de magazinea au retras produsele de la vitrina si le-au distrus.…

- Atenție cu cine va strangeți in brațe! O noua metoda de furt face ravagii prin randul romanilor. Este o tehnica mai aparte, dar dest intalnita in ultima perioada. Aceasta metoda este cunoscuta in mediul judiciar polițienesc drept „furtul prin imprietenire”, victimele fiind aproape intotdeauna oameni…

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice (AJFP) Ilfov are o structura organizatorica formata din 5 mari categorii de activitați – de servicii interne, colectare persoane juridice, colectare persoane fizice, inspectie fiscala și trezorerie. Articol aparut in nr. 391 al Jurnalului de Ilfov, ediția…

- Un tanar de 21 de ani a din localitatea Gheorghe Doja a murit, vineri seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate pe DC 51. „Masina s-a incolacit pe un stalp de electricitate, care s-a rupt de la baza si se tine doar in firele electrice”, a declarat purtatorul de cuvant al […] The…

- Un personaj recalcitrant a facut haos in cursul zilei de vineri la cazinoul Mariott din Capitala. Aflat pe lista neagra, George Galaman a vrut sa se imbogațeasca rapid, insa faptul ca personalul din sala respectiva i-a interzis aceesul l-a enervat la culme. Orbit de furie, tanarul a patruns cu forța…

- Diana Belbița se numara printre concurentele cele mai iubite de la „Exatlon”, competiția care se bucura de milioane de fani. „Prințesa Razboinica”, așa cum a fost numita datorita modului in care se lupta atunci cand e in competiție „a scapat” pe Internet imagini in care apare cu fața plina de rani.…

- Doi politisti au ajuns vedete pe internet dupa ce au oprit pe un drum national sa ajute doua femei care facusera pana la masina. Oamenii legii au oprit autospeciala si s au apropiat de masina stationata pe marginea drumului pentru a acorda ajutor soferitei. Gestul celor doi politisti a fost apreciat…

- Reprezentantii organizatiilor de pacienti avertizeaza ca tot mai multe medicamente sunt vandute pe Internet, fara niciun fel de control din partea autoritatilor, ceea ce creste riscul ca bolnavii sa...

- Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala, Directia pentru Agricultura Salaj, Administratia Judeteana a Finantelor Publice, Agentia pentru Plati si Interventii in Agricultura Salaj, Directia de Sanatate Publica Salaj, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sunt institutiile…

- Gigel Crudu Fermierii care au peste doua hectare cultivate cu cereale intra la plata impozitului pe norma de venit agricol. Recoltele foarte bune de anul trecut au crescut normele de venit la mai multe produse vegetale care sunt obținute in Vaslui. “Propunerile de norme de venit au fost discutate cu…

- Viorel Suveranul a devenit faimos pe Internet dupa ce a postat un videoclip in care se certa cu polițiștii rutieri. Oamenii legii l-au oprit in timp ce se afla la volanul unei mașini cu namarul de inmatriculare „VN 01 SUVERAN”, placuța de inmatriculare pe care și-a facut-o singur. De asemenea, barbatul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, e in stare de soc. A fost amenintata cu bataia si cu moartea, dar asta nu e tot. In direct la Romania TV, edilul Bucurestiului s-a decis sa spuna totul.Vezi si: SOC la Primaria Capitalei: Gabriela Firea a fost AMENINTATA cu moartea si cu bataia - 'Mi s-a…

- Comandați pe Internet bunuri din țarile aflate in afara UE? Mare grija ce valoare declarați la vama, pentru ca ați putea fi arși la buzunare de inspectorii de la Fisc. Directia Vamala Timisoara este in topul verificarilor.

- Un taximetrist a avut o reacție violenta dupa ce o clienta a indraznit sa-i ceara sa puna aparatul de taxat. Femeia a filmat incidentul. Scenele se repeta insa la fiecare sfarșit de saptamana. Daca un client indraznește sa le ceara „piraților de asfalt” sa puna aparatul de taxat, șoferii refuza cursa,…

- Vrei sa te miști simplu și rapid prin traficul din Capitala? Exista acum o aplicație care iți permite sa inchiriezi mașini direct de pe smartphone. Mașinile sunt disponibile in anumite zone din oraș și nu ai nevoie decat de un card bancar și actul de identitate. Aplicația poate fi folosita…

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca, in fiecare an, ANAF cheltuieste zece milioane de euro doar cu plicurile in care trimite prin Posta instiintari contribuabililor si vrea ca acestea sa fie trimise in format electronic, deoarece „nu putem sa tinem o tara pe loc pentru…

- Instiintarile ANAF ar putea fi trimise contribuabililor electronic, nu prin Posta, daca dorinta ministrului Eugen Teodorovici se va indeplini, pentru ca "nu poti tine in loc o tara pentru unii sau altii", nici chiar pentru cei din varf de munte. Ministrul Finantelor a amintit ca, in fiecare…

- "Va dau un exemplu, asa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul stiti ca trimite acele plicuri catre contribuabili. Cheltuiala anuala pe aceasta zona este undeva la zece milioane de euro. Un total nejustificat. Adica putem sa aplicam aici clar o masura care sa…

- Declaratiile fiscale referitoare la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu prin mijloace electronice de transmitere la distanta, anunta Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Galati. Transmiterea declaratiilor prin internet ofera avantaje precum: economia…

- Fiecare proprietar de mașina care este parcata ilegal zilele acestea, in Pipera, va fi amendat de catre lucratori de la Poliția Locala sector 2. Acțiunea polițiștilor vine dupa ce, ieri, proprietarea unui autoturism de culoare roșie a reușit performanța de a bloca șase tramvaie. „Cazul de ieri este…

- Un barbat a fost filmat in timp ce iși spala mașina cu ajutorul unei pisici. Barbatul și-a batut joc de propriul animal de casa folosindu-l pe post de carpa. La un moment dat, pe fundal se...

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Prețurile de pornire variaza intre 600 de lei și 1.400 de lei și includ TVA. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF.…

- Conform unor statistici pana la jumatatea acestui an, numarul de masini second-hand de import au scazut, in timp ce revanzarile (tranzactiile pe plan intern cu masini SH) au crescut cu 6,8 procente, scrie auto-bild.ro. Citeste si Trei masini au luat foc intr-o parcare din Targoviste In…

- Un cetațean moldovean, in varsta de 33 de ani, a fost amendat de catre Poliția municipala din Reggio Emilia, dupa ce a fost prins ca transporta colete fara a avea autorizațiile necesare, scrie stirilocale.md.

- Un nou caz de jandarm împotriva legii! De aceasta data, o autospeciala a Direcției Generale de Jandarmi București a fost filmata, pe contrasens, pe o strada aglomerata din Centrul Capitalei.

- Licitația incepe de la prețul stabilit de ANAF, iar printre mașini se numara marci precum Ford, Opel, Volkswagen, Daewoo sau Dacia. Suma de pornire variaza in funcție de marca, model, an de fabricație sau dotari și incepe de la 100 de euro. Vanzarea este directa, la prețul stabilit, și nu…

- ANAF vinde mașini cu prețuri de la 100 de euro. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) scoate la vanzare, prin intermediul site-ului oficial, mai multe autoturisme ajunse in posesia statului in diverse moduri, confiscate sau predate de datornici. Licitația incepe de la prețul stabilit de ANAF,…

- Piața de mașini reprezinta un subiect controversat în țara noastra din pricina taxelor auto și a raportului de mașini noi cu second hand, dar haideți sa vedem și aspectul global al acesteia.Istoria taxei auto în diferitele ei forme va avea un nou episod in 2018. La 1 ianuarie…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- O stire, conform careia romanii care lipsesc din tara mai mult de sase luni intr-un an si nu anunta Fiscul vor fi amendati, a facut valva prin mass-media in ultima vreme. Potrivit legii, amenda este cuprinsa intre 50 si 100 de lei. Amenda este mult mai mica, in majoritatea cazurilor, fata…

- Așa cum transmite purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter, pe fondul vitezei neadaptate, un autoturism care cobora catre Sibiu a intrat in coliziune cu o alta mașina care circula regulamentar din sens opus. Un alt turism a lovit din spate pim mașina care nu a adaptat viteza. Read More...

- Tehnologia va schimba modul in care conducem. Masinile se vor transforma si ceea ce avem acum va fi istorie. Nu e pesimism, e viitor. Cand Nissan Leaf a rulat pentru prima data pe sosele, in anul 2010, masinile electrice au fost aduse in prim plan. Incet si sigur, Nissan Leaf, modelul care…

- Doi indivizi dati in urmarire internationala au fost prinsi in judetul Valcea. In timp ce unul este acuzat de autoritatile din Germania ca a furat un autoturism, altul este acuzat ca a vandut fictiv alte 19 masini, pe internet.

- Clujenii au adus la buget cu 41 de milioane de lei in plus Contribuabilii din județ au virat la bugetul general al consolidat al statului 312 milioane de lei in noiembrie, fața de 271 de milioane in aceeași perioada a anului trecut. Cele mai mari creșteri procentuale s-au facut simțite la asigurarile…