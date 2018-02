Masinile hibride si electrice, achizitii mai sigure pe piata second hand. Samsarii fug de ele

Stiri pe aceeasi tema

- O masina hibrida din zece are kilometri dati inapoi fata de 5 din zece masini in cazul celor pe benzina sau diesel, reiese dintr-o analiza a autoDNA.ro, platforma de verificare online a istoricului masinilor. 0 0 0 0 0 0

- Mașinile hibride și electrice second hand necesita atenție sporita in procesul de cumparare, deoarece, in caz de defect, reparațiile pot fi mult mai costisitoare decat pentru un automobil cu motorizare diesel sau pe benzina, potrivit unui studiu al platformei AutoDNA.ro. O verificare a istoricului pentru…

- Un studiu realizat de o platforma de verificare online a istoricului mașinilor arata ca achiziția unei mașini hibride sau electrice la mana a doua poate sa fie o alegere mai sigura fața de o mașina echivalenta pe benzina sau diesel. Totuși, acestea necesita o atenție sporita in procesul de cumparare…

- Masinile care folosesc combustibil alternativ au o cota de sub 1% din piata auto si, desi vom vedea cresteri spectaculoase pe acest segment, carburantul fosil ramane predominant, a declarat Camelia Ene, Country Chairman & CEO, MOL Romania la ZF Power Summit "Ne-am consolidat…

- Peste doar trei ani, in Romania ar trebui sa fie cel putin 1.000 de puncte de alimentare a masinilor cu combustibili alternativi. Guvernul a elaborat o strategie in acest sens, care arata inclusiv unde ar putea fi amplasate viitoarele statii de incarcare a masinilor electrice dar si cate astfel de statii…

- Piața mașinilor second hand reprezinta pentru mulți șoferi singura posibilitate viabila de a achiziționa o mașina puternica la un preț accesibil. De altfel, sectorul mașinilor la mana a doua este și cel mai activ. In 2017, in Romania, Registrul Auto a constatat ca peste 500.000 de unitați second hand…

- Piata electromobilelor este pe cale sa isi ia un avant serios si unii producatori incep deja campanii interesante prin care doresc sa-si apropie clientii de astfel de masini ecologice. Un pionier este Renault, constructor auto cunoscut pentru experienta sa vasta in domeniu.

- Numarul autoturismelor second hand inmatriculate in Romania, in prima luna din 2018, a fost de 39.261 de unitati, de peste patru ori mai mare decat in perioada similara din 2017, cand erau inregistrate doar 7.708 de unitati, reiese din statistica Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Ford si-a propus ca pana in 2022 sa aiba in portofoliu 40 de modele hibride si complet electrice. Piata se dezvolta si gigantii nu vor sta pe margine. Oficialii Ford Motor au declarat ca cel mai mare constructor auto american isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde…

- Șeful Mercedes-AMG, Tobias Moers, a declarat ca electrificarea este o direcție spre care tinde compania sa, intrucat aduce eficiența și performanța, iar mașinile electrice reprezinta cheia viitorului.

- La nivelul intregii Uniuni Europene (UE) au fost inmatriculate in 2017 852.933 automobile cu propulsie alternativa (AFV), cu 39,7% mai multe decat in 2016, reprezentand 5,7% din totalul automobilelor noi inmatriculate in UE anul trecut. Evident, cele mai multe masini cu propulsie alternativa au fost…

- Un cititor fidel al Buletin de Carei a semnalat existenta unei minipiete de masini pe Calea 25 Octombrie, DN19, pe spatiul verde. Masinile au puse in geam caracteristicile si conditiile de vanzare. Oare in zona nu patruleaza Politia Locala din subordinea Primariei Carei? Sa fie vorba de o noua parcare…

- Piata de masini second hand este in continua crestere in Romania ultimilor ani. Un autoturism second hand are si avantaje si dezavantaje, iar pentru unii romani ce nu dispun de un buget extrem de mare, acest tip de automobil poate reprezenta o adevarata optiune atunci cand doresc sa-si achizitioneze…

- Schimbari importante pentru șoferi din 2019! Masinile avariate in accidente majore vor trebui duse la inspectia tehnica periodica dupa ce vor fi reparate. Pe de alta parte, conducatorii auto care vor cumpara o masina second-hand ar putea avea acces la un fel de cazier al autoturismului, doar…

- Masinile second-hand. VEZI la ce trebuie sa fii atent inainte de face actele In ultimii ani, piata auto de second-hand din Romania a avut fluctuatii constante, asta datorita influentei taxei auto, care fie incuraja, fie descuraja importul sau revanzarea interna a automobilelor. Conform unor statistici…

- Conform unor statistici pana la jumatatea acestui an, numarul de masini second-hand de import au scazut, in timp ce revanzarile (tranzactiile pe plan intern cu masini SH) au crescut cu 6,8 procente, scrie auto-bild.ro. Citeste si Trei masini au luat foc intr-o parcare din Targoviste In…

- Vanzarile de mașini second-hand aduse din strainatate și reinmatriculate in 2017 a atins pragul de 1,1 milioane de unitați, iar tranzacțiile de mașini noi a crescut anul trecut pana la 100.000 de unitați, potrivit DRPCIV.

- Tranzactiile cu mașini second-hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, la 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depașit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Anul trecut piața luxului a urcat catre 1.200 de miliarde de euro, valoare la care principalul contributor au fost mașinile de lux, urmate de bunuri personale și turism. Consumatorii chinezi sunt responsabili pentru o treime din comerțul cu bunuri personale de lux.

- Folosirea convectoarelor electrice nu mai reprezinta o noutate. Piata acestora s-a diversificat enorm in ultimii ani. Unele modele pot fi achizitionate la preturi decente, fiind accesibile chiar si celor cu un buget mai modest. Din acest punct de vedere, Shop-Einstal este lider in tot ce tine de convectoare…

- Piața de mașini reprezinta un subiect controversat în țara noastra din pricina taxelor auto și a raportului de mașini noi cu second hand, dar haideți sa vedem și aspectul global al acesteia.Istoria taxei auto în diferitele ei forme va avea un nou episod in 2018. La 1 ianuarie…

- Firma de consultața Deloitte estimeaza intr-un raport ca piața de fuziuni și achiziții din Romania s-a cifrat la 4 – 4,5 miliarde euro, anul trecut, in crestere cu 15% comparativ cu 2017. Estimarea pieței include și tranzacțiile cu o valoarea nefacuta publica. Ioana Filipescu, partener Deloitte, arata…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania s-a cifrat la 4 - 4,5 miliarde euro, anul trecut, in crestere cu 15% comparativ cu 2017, reiese din informatiile prezentate miercuri, intr-o conferinta de presa, de oficiali ai Deloitte Romania. Conform companiei, aceasta cifra include si tranzactiile…

- Companiile auto germane se asteapta anul acesta sa-si majoreze in continuare cota de piata in SUA, datorita lansarii de noi modele. Intentia este anuntata chiar daca cererea pe cea de-a doua piata auto mondiala ar urma sa scada usor, a previzionat luni Asociatia Producatorilor Germani de Automobile…

- Cunoastem deja practicile samsarilor si am scris despre ei cateva articole. O sa gasiti pe site si articole in care invatati cum sa va feriti de ei si de tepele pe care le dau oamenilor simplii care isi doresc o masina decenta si curata ca istoric. Unii dintre samsari nu au suflet si iti promit ca…

- Intr-un comunicat de presa, PPC a precizat ca aceasta initiativa este un pas important spre extinderea activitatilor pe piata regionala de electricitate din Balcani in cadrul planului UE privind integrarea pietei de electricitate din Europa. Infiintat in 2012, EDS are subsidiare in Serbia,…

- Anul trecut au fost inmatriculate in tara peste 518.000 de masini second-hand din import, in timp ce piata masinilor noi a fost de cinci ori mai mica, arata datele DRPCIV. La inceput de 2017 a fost scos timbrul de mediu si au existat si luni in care s-au inmatriculat peste 50.000 de masini second-hand…

- Mai mult de jumatate dintre masinile inmatriculate anul trecut au fost aduse din strainatate. Romanii considera ca automobilele conduse, spre exemplu, de nemti sunt mult mai ingrijite. Insa, datele datele oferite de o platforma online, care aduna informatii despre istoricul autovehiculelor de la institutii…

- Odata cu eliminarea timbrului de mediu si a altor taxe, reprezentanțele Registrului Auto Roman au fost luate cu asalt de sute de mii de romani pentru obtinerea actelor in vederea inmatricularii masinilor second-hand. Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in…

- EnergoBit, unul dintre cei mai importanti furnizori de echipamente si servicii pentru domeniul energetic, va contesta in instanta amenda primita de la Consiliul Concurentei, in cadrul investigatiei ce a avut ca obiect licitatii pentru echipamente de masurarea energiei electrice. „Referitor…

- "Nu mai avem pe stoc motorizari diesel pentru Auris sau RAV4. Pentru Avensis avem in continuare motorizari diesel, dar nu stim daca vom mai avea si anul viitor. Acum ne concentram pe hibride", a declarat pentru ZF un consultant de vanzari din cadrul retelei de dealeri de pe piata locala. Decizia este…

- Autoritațile s-au straduit prea puțin sa explice romanilor cum modificarile legislației adoptate pot ajuta romanii sa obțina facturi de electricitate cu pana la un sfert mai mici. Avantajați de lipsa informației privitoare la schimbarea furnizorilor și a avantajelor și dezavantajelor ce rezulta de aici…

- Compania bulgara Eldrive a intrat in Romania, planul fiind de a acoperi complet Bucurestiul, pana in vara anului viitor, cu statii de incarcare a masinilor electrice. Bulgarii au incheiat in tara vecina un parteneriat cu Shell pentru a instala in benzinariile grupului petrolier statii de incarcare…

- 52% dintre masinile vandute in Norvegia in 2017 au fost electrificate complet sau partial. Este o premiera mondiala atinsa de o tara in care numarul de masini electrice vandute intr-un an e aproape egal cu cel al masinilor diesel. 0 0 0 0 0 0

- 52% dintre mașinile vandute in Norvegia in 2017 au fost electrificate complet sau parțial. Este o premiera mondiala atinsa de o țara in care numarul de mașini electrice vandute intr-un an e aproape egal cu cel al mașinilor diesel, scrie automarket.ro.

- 52% dintre mașinile vandute in Norvegia in 2017 au fost electrificate complet sau parțial. Este o premiera mondiala atinsa de o țara in care numarul de mașini electrice vandute intr-un an e aproape egal cu cel al mașinilor diesel.

- In 2017 ponderea vanzarilor de masini electrice si hibride a fost in Norvegia de 52% din totalul masinilor noi vandute, scrie Reuters. Norvegia este in fata tuturor tarilor in ceea ce priveste ponderea masinilor electrice in parcul auto total, iar asta se datoreaza si faptului ca exista subventii generoase,…

- Oferta tot mai mare, autonomia mai buna dar mai ales bonusul de la stat de 10.000 de euro pentru masinile electrice si 4.500 de euro pentru hibride a convins tot mai multi romani de avantajele de a avea un automobil “pe baterii”. In total, in primele 11 luni auto autoturismele “verzi“, electrice…

- Vanzarile de autovehicule ecologice (hibride si electrice 100%) noi au crescut, in primele 11 luni ale anului, cu 125,8% fata de intervalul similar din 2016, pana la 2.356 de unitati, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.Conform…

- Vanzarile de autovehicule ecologice (hibride si electrice 100%) noi au crescut, in primele 11 luni ale anului, cu 125,8% fata de intervalul similar din 2016, pana la 2.356 de unitati, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.…

- In primele 11 luni ale anului in Romania, circa 99.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate, in crestere cu 14,64% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce numarul inregistrarilor de masini second hand a ajuns la 474.487 de unitati, echivalentul unui salt de peste 71% raportat la intervalul…

- Președintele Asociației Service-urilor Auto a anunțat primele sume, care sunt in analiza, și cele de la mașinile vechi chiar nu vor merita sa fie platite - mașina ajunge sa nu mai valoreze taxa pe vreo cațiva ani. Inca se discuta, se analizeaza, vor fi și taxe intermediare intre cele doua și vor ajunge…

- Chiar daca in unele zone ale planetei piata de masini electrice inregistreaza o crestere fara precedent, in tara noastra inca nu exista o tendinta majora de a face trecerea pe automobile cu emisii zero.

- Un șmecheraș din Satu Mare, Ionuț Vlad Groza, a ajuns vedeta peste noapte dupa ce a intrat cu decapotabila in tunelul de lumini de pe platoul din Piața 25 Octombrie. O fotografie cu acesta a ajuns și pe Drivers SM (https://www.facebook.com/SM.Drivers1/). Tanarul s-a pozat in tunelul de lumini. Ionul…

- Mașinile electrice vor avea costuri de producție similare cu cele cu motoare cu combustie interna in 2025, potrivit unui studiu care evidențiaza ca reducerea timpului de incarcare va fi esențiala pentru creșterea vanzarilor.

- Anul 2017 este unul record pentru piata auto de masini second hand, înregistrându-se aproape o jumatate de milion de tranzactii, volum care însa ascunde si foarte multe capcane, mai ales pentru cei ce cred ca înca exista “chilipiruri” în piata auto locala.…

- Parcul auto mondial include aproximativ 5.500 de masini pe hidrogen, din momentul in care primele modele au fost introduse pe piata si pana in prezent. Dintre acestea, cam 50% sunt in SUA, 40% in Asia si 10% in Europa, iar ca modele cel mai raspandit este Toyota Mirai (76,6%), urmat de Hyundai ix35/Tucson…

- Guvernul Germaniei va acorda anul viitor un miliard de euro orașelor țarii pentru a reduce poluarea generata de mașinile echipate cu motoare diesel. Printre altele, banii vor fi folosiți pentru achiziția autobuzelor electrice, crearea stațiilor de incarcare pentru mașinile electrice și implementarea…

- Norvegia, lider mondial in domeniul vehiculelor cu zero emisii, a propus joi "taxa Tesla", menita sa reduca facilitatile fiscale pentru masinile electrice mari, o decizie intens criticata, transmite AFP Masinile electrice, care pana acum erau scutite de la taxele masive impuse altor vehicule,…

- Potrivit unui raport publicat marti de Bloomberg New Energy Finance, vanzarile de vehicule electrice si hibride au depasit 287.000 de unitati in perioada iulie-septembrie 2017, cu 63% mai mult decat in perioada similara a anului trecut si cu 23% mai mult decat in al doilea trimestru. China…