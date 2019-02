Mașinile fără RCA, depistate în trafic de camerele pentru rovinietă. Roșu (ASF), anunțul zilei Mașinile fara RCA vor putea fi identificate prin camerele de supraveghere, aceleași camere care supravegheaza existența rovinietei. In cadrul interviului acordat pentru DCBusiness și DCNews, Cristian Roșu a subliniat ca masura crește cadrul de conștientizare a acestui tip de asigurare. Vicepreședintele ASF a precizat ca ”ne-am gandit la acest sistem tehnic (...) și am obținut acordul de la CNAIR ca aceste elemente pot fi facute, urmeaza sa le discutam in detaliu, ca, pe parcursul acestui an, sa putem sa le implementam”. ”Presupunem ca un șofer nu are RCA și nu vrea sa-și… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

