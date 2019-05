Stiri pe aceeasi tema

- Atentie, constanteni De sambata, in zona peninsulara, incepe ridicarea autovehiculelor care nu au permis de acces. Acesta se obtine in mod gratuit si trebuie afisat la loc vizibill pentru a permite verificarea datelor de identificare. Cererile pentru obtinerea permiselor de acces se depun la Directia…

- Atentie, constanteni De pe 6 mai 2019 se restrictioneaza accesul in zona peninsulara Potrivit regulamentului de acces, zona peninsulara va fi separata in doua parti:Zone exclusiv pietonale: Faleza promenada Cazino; Bd. Tomis segmentul cuprins intre str. Traian si str. Vasile Alecsandri, segmentul cuprins…

- Atentie soferi Politistii ridica in aceasta seara masinile parcate neregulamentar pe bulevardul I.C.Bratianu din municipiul Constanta.Masinile vor fi recuperate doar de utilizatorii de drept, in prezenta unui politist si dupa achitarea taxelor prevazute prin HCLM 399 2018: tarif ridicare masini 450…

- Atentie, constanteni De pe 6 mai 2019 se restrictioneaza accesul in zona peninsulara.Potrivit regulamentului de acces,votat in Consiliul Local Municipal zona peninsulara va fi separata in doua parti: Zone exclusiv pietonale: faleza promenada Cazino si Bd. Tomis segmentul cuprins intre str. Traian si…

- Atentie, constanteni De pe 6 mai 2019 se restrictioneaza accesul in zona peninsulara Potrivit regulamentului de acces, zona peninsulara va fi separata in doua parti:Zone exclusiv pietonale:Faleza promenada Cazino;Bd. Tomis segmentul cuprins intre str. Traian si str. Vasile Alecsandri, segmentul cuprins…

- Primaria Municipiului Constanta, prin S.C. Confort Urban, a efectuat azi noapte marcaje rutiere pe bulevardul Tomis, tronsonul cuprins intre intersectia cu strada Poporului si bulevardul Alexandru Lapusneanu, artera rutiera recent asfaltata. Potrivit reprezentantilor Primariei Constanta, au fost aplicate…

- Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța informeaza cetațenii ca începând de vineri, 15 martie a.c., pot depune la ghișeele instituției cereri pentru obținerea permiselor de acces în zona peninsulara. Noul Regulament de acces prevede ca zona peninsulara sa fie separata…

- Pentru realizarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenita la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de pe Aleea Pictor Nicolae Tonitza, din municipiul Constanța, RAJA SA este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile, marti – 05 martie 2019, in intervalul orar 09:00 – 14:00.…