Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca, susținuta de alte 10 țari ale Uniunii Europene, a cerut interzicerea, la nivel european, a vehiculelor diesel și pe benzina pâna în 2040, pentru a combate schimbarile climatice, relateaza Euronews, citat de Mediafax.Danemarca a facut propunerea în cadrul unei reuniuni…

- Danemarca a facut propunerea in cadrul unei reuniuni a miniștrilor UE de mediu desfașurata la Luxemburg. UE iși propune sa reduca emisiile de carbon cu 40% pana in 2030, in timp ce Comisia Europeana intenționeaza sa le reduca la zero pana in 2050, pentru a ajuta la oprirea incalzirii globale.…

- O intalnire a miniștrilor de mediu din UE a scos la iveala o propunere interesanta care ar putea schimba radical industria auto in urmatoarele decenii. Danemarca vrea interzicerea tuturor mașinilor diesel și pe benzina in Europa, pana in 2040, ca parte dintr-un plan de combatere a schimbarilor climatice.…

- Autoritatea Electorala Permanenta a redevenit membru in Comitetul Executiv al Asociatiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), pentru un mandat de trei ani, prin votul membrilor Adunarii Generale a Asociatiei, reuniti saptamana trecuta la Ljubljana, in Slovenia. Alaturi de Romania, din noul Comitet…

- Premierul italian Giuseppe Conte a cerut din nou miercuri, intr-o discutie cu viitoarea sefa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca migrantii ce debarca in Italia dupa ce au traversat Mediterana sa fie transferati catre alte state ale UE, iar daca acestea din urma nu accepta, sa fie sanctionate…

- Eurostat: Bulgaria si Romania au cel mai mare procent de nasteri la tinere sub 20 de ani. In Uniunea Europeana (UE) in 2017, majoritatea primelor nașteri (92%) au fost pentru femei cu varste cuprinse intre 20 și 39 de ani. Alte 4% din primele nașteri au fost pentru femei cu varsta sub 20 de ani, iar…

- Inegalitatea a fost calculata sub forma unui raport intre veniturile celor mai avuti 20% cetateni ai unei tari si veniturile celor mai putin avuti 20% cetateni, pe baza venitului disponibil echivalent. In anul 2017, in Uniunea Europeana acest raport era de 5,2. In randul statelor membre, Cehia si…

- Ursula von der Leyen le-a transmis luni deputatilor europeni socialisti si liberal-centristi scrisori in care promite ca, daca o vor valida in functia de presedinte al Comisiei Europene, ea va propune salarii minime garantate pentru toti lucratorii europeni, o schema de asistenta pentru somaj, reformarea…