Mașinile diesel au interdicție pe o autostradă din Germania în zona oraşului Essen Instanta administrativa Gelsenkirchen din Germania a dispus interdictii de circulatie pentru masinile diesel in zona orasului Essen, inclusiv pe un segment de pe Autostrada 40. Totodata, judecatorii au obligat autoritatile din landul Renania de Nord-Westfalia sa ia si alte masuri pentru imbunatatirea calitatii aerului. Este prima data cand sunt impuse interdictii de circulatie pentru masini cu propulsie diesel pe o autostrada din Germania. b1.ro Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Un tribunal din Germania a ordonat joi municipalitatilor Koln si Bonn sa interzica circulatia unor vehicule cu motoare pe motorina in unele sectoare din cele doua orase din landul Renania de Nord-Westfalia, transmite Reuters.

- Comisia Europeana se teme ca producatorii de automobile din Germania vor incerca sa exporte masinile diesel vechi, scoase din circulatie in cadrul unor stimulente de compensare, in tari din Europa de Est, a declarat comisarul european Elzbieta Bienkowska.

