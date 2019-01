Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, duminica dimineata, dupa cutremurul cu magnitudine de 5,8 grade din judetul Buzau, ca sistemul RO-ALERT nu este menit sa transmita alerte inainte de cutremur, ci ulterior producerii seismului....

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, duminica dimineata, dupa cutremurul cu magnitudine de 5,8 din judetul Buzau, ca sistemul RO-ALERT nu este menit sa transmita alerte inainte de cutremur, ci ulterior producerii seismului.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, marti, ca in cadrul exercitiului de simulare a interventiei in caz de cutremur sunt testate aspecte care tin de transportul ranitilor in strainatate. "In contextul exercitiului (...), avand in vedere scenariul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat marti ca una dintre ingrijorarile sale este ca spitalele din Romania s-ar putea sa nu functioneze corect in urma unui cutremur, fiind nevoie de unele masuri. "Teama noastra in caz de un cutremur devastator este ca spitalele…

- Exercitiului national Seism 2018 permite un schimb de experienta si descoperirea punctelor slabe inainte ca un dezastru sa se intample, a declarat, duminica, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, relateaza Romania TV. Acest exercitiu ne permite sa facem schimb de experienta,…

- Comisarul european pentru ajutor umanitar si managementul crizelor, Christos Stylianides, a ajuns la Bucuresti, unde a inspectat spitalul mobil al echipei de interventie italiene instalat la Institutul "Ana Aslan", in cadrul exercitiului national "Seism 2018". Potrivit Departamentului pentru Situatii…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat, in cadrul unei conferinte de presa referitoare la desfasurarea exercitiului national Seism 2018, ca duminica dupa amiaza va ajunge in tara comisarul european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Christos Stylianides,…

- In prezent, se efectueaza o pregatire a intervenției pentru un cutremur de 7,5 pe scara Richter. Gheorghe Marmureanu a subliniat, la Romania TV, ca este normala aceasta simulare. Profesorul a precizat ca un cutremur la o adancime mare se produce și atat, nu poate fi anticipat sau evitat.…