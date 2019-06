Masinile de clasa mica vor deveni electrice sau vor disparea din gama dupa 2021. Pretul va creste cu peste 6.000 euro

Stiri pe aceeasi tema

- Aici nu vobim de celebrele baterii auto care sunt inca produs de catre acestia, ci de acumulatorii auto dedicati masinilor electrice. Adica acumulatorii care urmeaza sa echipeze toate masinile hybrid si electrice care urmeaza sa fie produse de catre industria auto germana.…

- Cea mai scumpa componenta de pe o masina electrica este bateria. Chiar daca nu esti multumit de pretul si de autonomia oferita, bateriile pentru aceste vehicule sunt mai ieftine decat erau in urma cu zece ani. In prezent, cele mai bune baterii pentru masinile electrice sunt cele litiu-ion,…

- Masinile electrice comercializate in China sunt departe de a atinge performantele promise de constructori. Durata de viata a bateriei ar fi in cadere libera, iar autonomia pe timpul iernii scade sub jumatate. Din aceste motive, 70- dintre respondentii unui sondaj de opinie realizat in China au recunoscut…

- BMW, Daimler și Grupul Volkswagen, trei dintre cei mai importanți constructori auto din Germania, au ajuns la un acord pentru o poziție comuna in privința industriei de mașini electrice, potrivit unor informații dezvaluite de publicația financiara Handelsblatt. Sursa citata afirma ca cei trei producatori…

- Piața mașinilor electrice a depașit anul trecut pragul de 200.000 de unitați comercializate la nivelul Europei, insa potențialul acestora este in continuare franat de prețurile mai mari ale acestor modele comparativ cu modelele tradiționale. Compania de analiza Jato Dynamics a realizat o comparație…

- CHIȘINAU, 15 mart – Sputnik. Compania ”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” anunța ca a finalizat procesul de contractare a energiei electrice pentru perioada 1 aprilie 2019 – 31 martie 2020. ”La etapa finala de adjudecare, doi potențiali furnizori, CERS Moldoveneasca…

- Volkswagen a anunțat ca efectivele mondiale ale marcii se vor reduce cu 5.000 - 7.000 de oameni pâna în 2023, planul fiind ca marca sa ajunga la economii anuale de 5,9 miliarde euro. Volkswagen trebuie sa ia masuri, fiindca vrea sa-și creasca marja de profit și sa poata finanța uriașul plan…

- Pana acum invatamantul obligatoriu incepea la clasa pregatitoare si se incheia in clasa a X-a. Noua lege votata luni prevede ca din toamna grupa mare de la gradinita devine obligatorie, deci daca pana acum unii parinti isi duceau copii direct la scoala, acum sunt obligati sa ii dea mai intai la gradinita.…