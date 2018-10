Stiri pe aceeasi tema

- "Nivelul poluarii aerului in Romania e unul dintre cele mai grave din Europa. El cauzeaza anual peste 22.500 de decese premature, dintre care aproape 1.900 sunt direct imputabile emisiilor de NO210. Comisia Europeana da in judecata Romania la Curtea Europeana de Justitie pentru ca nu a reusit sa atinga…

- O frauda fiscala la nivel european a fost obtinuta printr-o schema de evaziune fiscala in 11 tari europene. Au fost fraudați astfel 55 de miliarde de euro, potrivit Reuters, informeaza Digi24.roParticipantii la aceasta schema incasau rambursarea impozitului pe dividende de mai multe ori pentru…

- Cei mai pregatiti caini in operatiuni de salvare din Europa de Est si-au demonstrat calitatile la Craiova. Au fost testate la probe multiple echipe din Germania, Rusia, Ucraina, Ungaria, Italia, Austria, Bulgaria si Romania.

- 'AIHCB a obtinut nivelul de acreditare "Optimizare", ca recunoastere a activitatii exemplare a aeroportului in gestionarea si reducerea emisiilor sale de CO2 si angajarea altor parti interesate in acest demers, ca raspuns al industriei aeroportuare globale la provocarile schimbarilor climatice',…

- In perioada 13-16 septembrie 2018, la Expo Arad se va desfasura cel mai mare targ de agricultura, Agromalim. Evenimentul va reuni peste 280 de expozanți din 11 țari: Romania, Ungaria, Austria, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Cehia, Bulgaria și Rusia. Cu o experienta si traditie de 28 de ani…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile —…

- Mai multe familii, nu toate europene, au depus o plangere la Curtea Europeana de Justiție impotriva instituțiilor europene pentru a nu fi impus limite și mai stricte privind poluarea. Acțiunea a fost acceptata de Curte in 13 august. Cele zece familii, originare din Romania, Portugalia, Italia, Suedia,…