- Majoritatea romanilor aleg Germania atunci cand vor sa cumpere o mașina second-hand, dar parcurile auto de aici nu sunt sigure. Clienții pot lua oricand plasa, deoarece nu exista o regula in ceea ce privește kilometri dați inapoi.

- Autoritațile din Romania ii avertizeaza pe cei care au ales sa iși achiziționeze mașini second-had. Aceștia au publicat un anunț important odata cu apariția rezultatului unui studiu realizat in cursul anului 2019. De asemenea, aceștia au oferit și soluții pentru rezolvarea problemelor expuse.

- Cel mai important lucru pe care trebuie sa il știe o persoana care cumpara o mașina second-hand este daca actele sunt originale și sunt in regula. Șoferii depistați in trafic cu acte neconforme se pot alege cu dosar penal.

- Politistii fac sase perchezitii, joi dimineata, in Bucuresti si in Arges la persoane banuite de evaziune fiscala, dupa ce ar fi cumparat 300 de masini din spatiul intracomunitar,apoi le-ar fi vandut in Romania, fara inregistrarea in contabilitate. Prejudiciul cauzat statului depaseste 5 milioane lei.

- Cererea mare pentru masini second-hand ii determina pe samsari sa gaseasca metode noi de a face bani sau sa apeleze la metode vechi, deja confirmate, informeaza un comunicat InspectorAuto.ro continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Niciodata nu poți avea incredere intr-un vanzator. Niciodata nu poți ști ce fel de mașina vrea sa-ți vanda o anumita persoana. Din pacate, exista multe persoane care incearca sa vanda mașini de proasta calitate. Exista persoane care nu-și cumpara o mașina second hand, ci o problema pe patru roți. Ca…

- Dupa ce in 2017 a fost suținuta de o creștere masiva datorata eliminarii taxei auto, piața de mașini second hand a adoptat un ritm ceva mai lent in cursul anului 2018. Astfel, in perioada ianuarie-octombrie 2018 au fost inmatriculate puțin peste 390.000 de mașini second-hand in Romania, o scadere de…