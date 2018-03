Stiri pe aceeasi tema

Este una dintre cele mai mici așezari din județul Timiș. Are doar 14 locuitori... Ca sa ajungi aici din reședința unitații teritoriale trebuie sa faci

Compania Nationala de Investitii urmeaza sa anunte in curand decizia privind locatia noii sali de sport pe care o va realiza in judetul Timis.

- Au fost inscriși deja peste 3.000 de copii in clasa pregatitoare, in Timiș, deși a trecut abia o saptamana de cand s-a dat startul depunerii cererilor. Mai mult, unele școli au depașit deja numarul de locuri pentru anul 2018/2019.

In timp ce atenția publica este indreptata indeosebi asupra marilor tunuri și asupra numelor grele care obișnuiesc sa apara in regim de breaking-news...

In satele Babșa și Gruni, cele mai imbatranite din cele patru localitați componente ale comunei Belinț, mai funcționeaza doar doua instituții:

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dupa-amiaza, o alerta de vreme severa valabila pana la orele serii, in județele Timiș și Arad.

Un autotren care transporta masini noi s-a rasturnat. Accidentul s-a produs luni, pe DN7, in dreptul localitații

"Proiectul de canalizare a fost demarat de Aquatim in urma cu circa șase ani. Nu este inca finalizat", explica primarul orasului.

Oamenii legii au descins, miercuri dimineața, in mai multe locuințe de pe raza județelor Timiș și Arad, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup ...

- Proiectul de largire la patru benzi a drumului care duce de la Timișoara la Dumbravița și apoi spre Giarmata și autostrada a fost, in sfarșit, semnat. Din cauza stalpilor de troleibuz insa, șoseaua ar putea sa nu fie gata mai devreme de 4 ani și jumatate.

Un grav accident de circulatie s-a produs, luni seara, in jurul orei 19,30, pe strada Gheorghe Lazar, din Timisoara. Potrivit primelor informatii...

Este pericol de moarte pe un drum important din zona de vest a țarii, care leaga județele Timiș și Hunedoara.

Comuna Giroc are unul dintre cele mai mari bugete locale din județul Timiș, dar mai mic decat cel din anul trecut cu 4-5 milioane de lei...

- Echipa de tenis de masa Politehnica Iasi s-a calificat dramatic din nou in finalele Superligii Feminine unde va intalni vechea sa rivala, ACS Dumbravita. Prima mansa va avea loc la Iasi, pe 26 martie La sfarsitul saptamanii trecute, s-a disputat la Dumbravita (jud. Timis) cel de-al doilea turneu al…

Exista anumite circumstanțe in care fermierii pot pierde subvențiile directe, insa un recent act normativ reduce acest risc. vorbim despre...

In urma cu vreo cinci ani, a fost asfaltata porțiunea de cinci kilometri din drumul județean dintre localitațile...

- Echipa pregatita de Cristian Dodean a caștigat in sala din Dumbravișa (jud. Timiș) cu: Romgaz Mediaș, scor 5-3 (puncte Bianca Crișan – 2, Aneta Maksuti – 2 și Andreea Fistyulof), Dunarea Giurgiu, 5-0 (Fistyulof – 2, Crișan și Ivana Vesjnovic – 2), Poli Cluj-Napoca, 5-2 (Crișan…

Un accident a avut loc, cel mai probabil azi-noapte, la granita dintre judetele Arad si Timis.

Sarbatoarea iubirii este si un prilej de stingere a tensiunilor din interiorul PNL Timis. De Dragobete, Nicolae Robu a lansat un indemn catre...

Valuri de emotii la Sannicolau Mare, Giroc, Dumbravita, Giarmata, Ghiroda, Dudestii Noi si alte cateva localitati din judetul Timis.

- Singurul compartiment in care liderul din Liga a IV-a a suferit modificari importante este cel defensiv. Portarul Cosmin Hava a decis sa plece la munca in Germania, iar experimentatul Florin Lazar a dat curs ofertei venite de la Crisul Chisineu Cris, echipa de pe locul 1 din esalonul patru…

Cea mai mica și saraca administrație locala din județul Timiș, cu doar 306 locuitori, la mijlocul anului trecut, raspandiți in cinci sate aparținatoare...

Traficul rutier s-a desfasurat anevoios, joi dimineata, intre localitatile Dumbravita si Giarmata, din cauza unui accident.

Chiar daca nemții au plecat de multa vreme din comuna timișeana Șandra, spiritul lor de buni gospodari, cu aplecare pentru ordine, disciplina și curățenie...

- Proiectul de largire la patru benzi a drumului care duce de la Timișoara la autostrada, prin Dumbravița și Giarmata, va fi semnat in scurt timp. Primaria Timișoara este partener, alaturi de CJ Timiș, dar Nicolae Robu este nemulțumit. El spune ca va dura prea mult și spune ca la Timișoara se modernizeaza…

Comuna Bogda s-a aflat permanent in atenția conducerii județului, primind spijin pentru a-și dezvolta infrastructura și a raspunde astfel interesului...

In cele trei localitați componente ale comunei Mașloc traiesc aproape trei mii de locuitori. Ei sunt beneficiarii celor 14 kilometri de strazi...

- Tanara de 29 de ani a fost depistata in weekend, in Lovrin. Circula la volanul unui autoturism și a fost oprita pentru control. Polițiștii au verificat datele autoturismului in baza de date și au aflat ca numere provizorii de inmatriculare erau expirate. Mai mult, cand au introdus datele…

- Tragedie evitata la Timișoara. Stadionul ”Dan Paltinișanu”, 32.972 locuri, al doilea cel mai mare din tara, dupa Arena Nationala este intr-o avanasata stare de degradare. La meciul ACS Poli Timișoara – FC Voluntari 2-3, disputat vineri, administratorii arenei au izolat cateva sectoare din Peluza Sud…

Organizatiile PSD Timis cu rezultate slabe la alegerile locale din 2016 vor suferi modificari in conducere. Calin Dobra, presedintele interimar al PSD

Surpriza uriasa pentru politistii lugojeni dupa ce au facut un control in trafic. Oamenii legii au tras pe dreapta pentru verificari un lugojean de 23 de ani

Karsten Koller este un elvețian in varsta de 32 de ani stabilit la Voiteg. Parinții sai sunt romani, tatal provine din Brașov, iar mama, din Birda.

Recent, fostul ministru al Educației Liviu Pop publica pe pagina sa de socializare lista școlilor care au grupurile sanitare in curte.

- Un sofer baut a distrus cinci masini! S-a intamplat in noaptea de duminica spre luni, in judetul Arad. ”Un barbat de 38 de ani din Sanpaul a condus un autoturism pe str. Campurilor, iar in dreptul imobilului cu nr. 6 a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrand in coliziune cu alte cinci…

- Doua infracțiuni dintr-o lovitura pentru un barbat de 49 de ani. El este cercetat penal dupa ce a fost prins de polițiști ca șofa intr-o localitate din județul Timiș, fara a avea permis de conducere, un autoturism care avea montate placuțe cu numere de inmatriculare false.

- Un barbat, de 50 de ani, din comuna Livezile, judetul Timis, este cercetat de politistii gorjeni sub acuzatia de furt calificat, dupa ce a sustras o masina din Motru. Politisti din Motru au fost sesizati duminica de un localnic, de ...

- Consiliul Local al Comunei Pișchia a aprobat, in ultima sa ședința din 2017, inființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale in toate satele componente ale unitații teritoriale (reședința, Bencecu de Jos, Murani, Bencecu de Sus și Salciua Noua). Conform datelor puse la dispoziție de primarie,…

- Polițiștii Secției 4 Timișoara au reținut un barbat de 39 de ani, depistat la scurt timp dupa ce ar fi incercat sa fure trei autoturisme dintr-un garaj al unei societați comerciale. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Timiș. La data de 02 ianuarie…

- Potrivit acestora, luni, 8 ianuarie, intre orele 9 și 17, vor ramane fara curent locuitorii din Dudeștii Noi (nr.508 și str. Steaua nr. 4), precum și parțial cei din Fibiș. Marți, 9 ianuarie, orele 9-17, sunt programate intreruperi de curent in urmatoarele localitați: Barateaz (str.Eternitații…

- In condițiile in care, anul trecut, aproape 60.000 de locuri de munca au ramas vacante, Ministerul Muncii și Justiției Sociale se pregatește sa primeasca, cu forme legale, in 2018, aproximativ 7.000 de angajați din alte țari. In județul Timiș, la sfarșitul lunii noiembrie, au fost inregistrate 3.663…

- Angajatii din Timis castiga, in medie, peste 2.400 de lei net pe luna, peste nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie (de 2.360 de lei net in luna mai a acestui an), potrivit zf.ro. Nivelul salarial pe judete ilustreaza doua tipologii de zone din Romania: unele dezvoltate,…

- Polițiștii din județele Timiș și Caraș-Severin au facut, ieri, șapte percheziții intr-un dosar de contrabanda, aflat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul Județean de Poliție Caraș-Severin, au fost realizate patru percheziții…

- Unul din proiectele importante din zona Lugojului pentru care s-a parafat contractul la acest sfarșit de an este cel dintre localitatea Coșteiu, reprezentat prin primarul Petru Carebia, și Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurile Europene, pentru modernizarea infrastructurii…

- O comuna aflata in plina dezvoltare, atat in sfera economica privata, cat și in cea a infrastructurii publice, este beneficiara a patru proiecte cu finanțare guvernamentala, un al cincilea aflandu-se in așteptare. Zona careia ii sunt destinate doua dintre aceste proiecte o constituie cartierul nou al…

- Peste 300 de tone de produse de origine animala au fost confiscate de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș deoarece reprezentau un mare pericol pentru sanatatea publica. De asemenea, specialiștii au constat ca din circa 90 de unitați verificate, aproape…

- In ultimii ani, o comuna din apropierea Timisoarei se afla intr-o continua expansiune. Tot mai multi timisoreni au fost interesati sa renunte la beneficiile orasului, in favoarea unui loc linistit, situat la cativa kilometri de orasul de pe malurile Begai. Cartierul nou al comunei Giarmata, unde cei…

- 2017 a fost un an foarte zbuciumat pentru PSD Timis. Debutul s-a dovedit unul fulminant, in ianuarie filiala reusind sa impuna premierul Romaniei. A urmat, insa, debarcarea lui Sorin Grindeanu, cu tot iuresul creat in timpul verii, pentru ca, spre finalul anului, lucrurile sa se mai limpezeasca. „A…

- Una dintre cele mai importante investitii programate de edilii orasului Buzias vizeaza modernizarea cladirii Liceului Teoretic din localitate, unitate in care invata peste 900 de elevi. Este vorba despre un proiect pentru care se va semna in curand contractul de finantare, fondurile fiind guvernamentale,…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a declarat ca nu se poate semna contractul de finanțare privind largirea la patru benzi a drumului Dumbravița – Giarmata, legatura cu autostrada, deoarece reprezentanții Primariei Timișoara nu și-au platit o obligație financiara de 1 milion de lei…