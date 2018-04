Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Ministerul de Interne a anuntat ca intreg personalul MAI va primi, astazi, norma de hrana cuvenita pentru luna curenta, in valoare de aproximativ 960 de lei pentru politisti si militari si 750 de lei pentru personal contractual, la care se adauga si cota pe aceasta luna din norma de echipament,…

- "Nu toti bugetarii sunt in situatia fericita de a-si primi salariile inainte de Paste. Cei care au dat declaratii din partea Guvernului nu au cunoscut care sunt procedurile de plata, cel putin in sistemul preuniversitar. Programul de salarizare in sistem a suportat modificari pana la inceputul acestei…

- Toti angajatii din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vor primi joi norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aproximativ 960 de lei pentru politisti si militari si 750 de lei pentru personal contractual, la care se adauga si cota pe aceasta luna din norma de echipament, de aproximativ…

- Dupa ce Catalin Ionita a fost numit in fruntea Inspectoratului General al Politiei Romane, lunile trecute, mai nou s-a aflat ca la sefia Directiei Generale Anticoruptie a fost instalat Valentin-Claudiu Constantin. Comisarul-sef de politie Constantin a fost imputernicit de catre sefa de la Ministerul…

- Guvernul a anuntat inainte de sedinta de saptamana trecuta ca analizeaza posibilitatea acordarii salariilor bugetarilor inainte de Paste. Dupa sedinta de guvern de joi insa, ministrii nu au mai venit cu precizari, semn ca decizia a fost amanata. Singura posibilitate ramane astfel sedinta de…

- Guvernul Dancila nu mai vrea sa dea bugetarilor salariile inainte de Paște, informeaza Antena3, care citeaza surse politice.In sedinta de joi a Cabinetului Dancila urma sa fie discutata posibilitatea ca salariile bugetarilor sa fie platite inaintea vacantei de Paste, dar discutia nu a avut…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata…

- Ministerul bulgar de Interne a anuntat sambata suspendarea si cercetarea disciplinara a 13 politisti de frontiera, care si-au parasit posturile de lucru pe aeroportul din Sofia si au permis astfel intrarea in tara a zeci de persoane carora nu li s-au verificat documentele de identitate, informeaza agentia…

- Executivul a aprobat, miercuri, o ordonanta de urgenta privind acordarea unui ajutor de stat de 44,27 milioane lei catre Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. "Este vorba de un ajutor de stat in valoare de 44,27 milioane de lei.…

- MAI iși innoiește parcul auto. A fost publicat anunțul de organizare a unei licitații publice pentru autovehicule, in valoare de peste 100 milioane lei Ministerul Afacerilor Interne a inceput procedura pentru achiziția de autospeciale pentru structurile sale, la data de 16 martie a.c., fiind publicat…

- MAI a demarat procedura de licitatie pentru achizitia mai multor autovehicule, intre care masini de politie, de interventie si de patrulare, autobuze, motociclete si autoutilitare, valoarea totala a investitiei fiind de peste 100 de milioane de lei. „Ministerul Afacerilor Interne a inceput…

- Numarul inmatricularilor de autovehicule in județul Vaslui a crescut de peste zece ori in ultimii ani, odata cu eliminarea taxei de prima inmatriculare. Cu un singur angajat la ghișeu, Serviciul de Inmatriculari a ajuns cu programarile in luna iunie, ceea ce inseamna patru luni de așteptare pentru posesorii…

- Ministerul de Interne nu va mai acorda sporul de 40% politistilor, pentru serviciul de permanenta. Ministrul Carmen Dan a declarat, vineri, ca s-au gasit solutii la nivelul ministerului, prin „compensare”, indicand ca este „obligatorie și necesara” o schimbare in Poliția Romana. Referitor la situația…

- "(...) O hotarare de simplificare privind sprijinul acordat pentru sectorul zootehnic. Se aloca o suma pentru plata ajutorului de stat pentru anul in curs de 56 de milioane de lei, din care 27 de milioane de lei pentru taurine, bubaline, porcine si ecvine si 29 de milioane de lei pentru ovine si…

- Guvernul a aprobat, joi, alocarea a 56 de milioane de lei pentru plata ajutorului de stat pe anul in curs in sectorul zootehnic, a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Purtatorul de cuvant al Executivului a afirmat ca este vorba despre o hotarare de simplificare privind sprijinul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca Fiscul cheltuie anual zece milioane de euro pe plicurile pe care le trimite contribuabililor, adaugand ca se discuta un set de propuneri la nivelul Guvernului pentru a evita o astfel de cheltuiala. „Va dau un exemplu asa,…

- Politistii au aplicat sambata amenzi de aproximativ 3.500.000 de lei si au lasat temporar fara permis 537 de soferi. Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Inspectoratul General al Politiei Romane, sambata au ramas temporar fara permis peste 530 de soferi, aproape 140 de persoane au fost…

- Ministrul Eugen Teodorovici, noiddetalii espre Formularul 600. "Atunci cand la nivelul Guvernului se declara un lucru, se anunta foarte clar, in cazul acestui formular, amanarea lui si lasarea acelei date de 25 martie, inseamna ca Guvernul se incadreaza perfect in ceea ce are astazi ca si obligatii.…

- Un memorandum privind planul de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru acest an a fost aprobat joi de Guvern, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, precizand ca sunt necesare masuri legislative interne pentru transpunerea, in tara noastra, a 40 de directive.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1,pe Valea Prahovei, intre kilometrii 101+500 de metri si 105(Comarnic), pe sensul de urcare se circula in conditii de aglomeratie, formandu-se o coloana de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 30 – 40…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Teleorman, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme traficul se desfasoara pe o singura banda pe DN6 Bucuresti – Alexandria, pe sensul ...

- Pe sensul de mers catre Capitala, un tir a derapat in banda de urgenta si a lovit glisierele marginale, potrivit Infotrafic. Autoturismul din spatele TIR-ului a franat brusc pentru a evita impactul, iar in acelasi mod s-a format un carambol de 3 autoturisme, care au intrat in coliziune din…

- Demiterea șefului Poliției Romane vine dupa ce, marți seara, premierul interimar Mihai Fifor a facut o vizita la Ministerul de Interne, unde a avut o discuție pe aceasta tema cu ministrul Carmen Dan. Mihai Fifor declara ca o decizie privind demisia chesterolui Bogdan Despescu o va lua in urma unei…

- Noi dezvaluiri socante despre politistul pedofil ies la iveala! Acesta are un frate geaman, care a lucrat tot in Ministerul de Interne, de unde ar fi fost dat afara pentru abateri disciplinare! Fratele geaman al pedofilului este acum politist local in Capitala!Citeste si: Milioane de euro,…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, peste 718 persoane, 88 de autovehicule si 50 de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- "Este o disputa in interiorul partidului, care a fost accentuata de media, dar lucrurile nu sunt atat de grave. Eu ma ințeleg foarte bine atat cu Liviu Dragnea cat și cu premierul Mihai Tudose.Comitetul Executiv trebuia facut cat mai repede din cauza scandalului de la Ministerul de Interne. Nu putem…

- "Fondul acestei dispute publice nemaiintalnite pana acum arata inca o data, la doar cateva luni de la episodul Grindeanu ca PSD-ul lui Dragnea este incapabil sa tina fraiele unei guvernari stabile, lansandu-se in mod continuu in razboaie de interese ale diverselor gasti de putere din partid.…

- Codrin Ștefanescu, reacție in scandalul momentului. Secretarul general adjunct al PSD a declarat intr-un interviu acordat DcNews ca ministrul de Interne, Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze din funcție. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute ”urgent” si…

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Premierul Mihai Tudose este la un pas sa reușeasca „mazilirea” ministrului de Interne, Carmen Dan. Dupa ce a refuzat sa dea curs solicitarii ministrului de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Tudose a luat o alta masura radicala.Vezi și: Un medic nutriționist șocheaza: Mancarea bogata in…

- Ponta: Carmen Dan sa plece. AZI! Fostul premier Victor Ponta afirma ca ministrul de Interne Carmen Dan trebuie sa plece din functie si sustine ca doar Liviu Dragnea este cel care poate si trebuie sa ii ceara acest lucru. "Situatia de azi este cea mai rea posibila: pentru oamenii care vor…

- In Guvern spiritele dau in clocot, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan. Ministrul a inaintat solicitarea de destituire din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, iar premierul nu ar fi de acord cu acest lucru.Inaintea…

- "Ianuarie 2018 - Premierul Romaniei ( oricare ar fi acesta ) trebuie sa inceapa anul cu motoarele turate la maxim si sa abordeze frontal cel putin 5 probleme sistemice care pot exploda in orice moment - si deci nu pot fi amanate ( finante, energie, politie, educatie , salarizarea bugetarilor) :…

- Sociologul Marius Pieleanu lanseaza un atac neașteptat la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan. Pieleanu arata ca declarația de presa prin care ministrul de Interne a cerut demiteri in sistem a fost mai degraba a unui om ”care se vaita la televizor” și nu a unui șef care ordona și dispune subalternilor.…

- Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) anunța ca, de Boboteaza, oamenii legii au aplicat peste 7.300 de amenzi, în valoarea totala de 2,4 milioane de lei, organele de ordine constatând 660 de infracțiuni și alte 141 de ilegalitați la regimul rutier. „Peste 8.300 de…

